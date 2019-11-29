В iFly раскрыли детали задержки рейса на Хайнань

Туристы из Уфы, отправляющиеся в Санью рейсом F7 9741 авиакомпании iFly, вынуждены ждать свой вылет со вчерашнего дня из-за технической неисправности судна.
Вместо 13:30 (мск) 28 ноября расчетное время отправления их рейса передвинулось на 16:30 (мск) 29 ноября, таким образом общее время задержки составит 27 часов. Об этом свидетельствует информация на онлайн-табло аэропорта Уфы.
В пресс-службе iFly корреспонденту TourDom подтвердили, что всем 343 пассажирам, зарегистрированным на рейс, своевременно были предоставлены напитки, питание и размещение в гостинице, где они и находятся в настоящий момент.
«Вместо поиска запасного борта взамен на неисправное судно авиакомпанией было принято решение провести дополнительное техническое обслуживание лайнера, потому что перегон судна на замену и его предполетная подготовка заняли бы еще больше времени, — прокомментировал Александр Коровка, пресс-секретарь iFly. — Сначала в планах было заменить некоторые детали, но по ходу осмотра инженерная служба решила проверить работоспособность всех узлов самолета».
В авиакомпании сообщили, что для дальних перелетов проведение подобных тщательных проверок — это норма.
В туроператоре TEZ TOUR сообщили, что всем туристам, вылетающим рейсом F7 9741 будет компенсирована стоимость суток проживания в отеле на Хайнане.
«За компенсацией туристы должны обратиться в турагентство, где был приобретён тур», — добавила PR-директора компании Светлана Баранова.