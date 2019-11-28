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Занимающиеся сексом скульптуры возмутили туристов 

Lenta.ru 1 час назад
Занимающиеся сексом скульптуры возмутили туристов
Фото: Lenta.ru
Власти курортного города Альтеа, Испания, установили на набережной откровенные скульптуры и столкнулись с возмущением туристов. Об этом сообщает The Sun.
Мэрия заплатила одному из местных художников за несколько плоских изображений занимающихся сексом людей, выполненных в древнегреческом стиле. Их установили в разных местах городской набережной Passeo. Однако туристы не оценили инициативу.
Турист из Великобритании Энди Мэнселл (Andy Mansell) заявил: «Некоторые из них вполне обыденные, но другие граничат с порнографией». «Это любопытный выбор для общественной, семейной прогулочной зоны», — заметила еще одна британка Салли Энн Нолан (Sally Ann Nolan).
«Тысячи посетителей и местных жителей, в том числе дети ходят по Passeo и не смогут пропустить порнографические элементы. Я определенно не буду брать туда своих внуков», — высказал своей мнение проживающий в Альтеа последние 18 лет британский пенсионер Дэйв Миллз (Dave Mills).
В то же время у скульптур нашлись и защитники. Так, пожелавшая остаться анонимной женщина заявила: «Мне 62 года, и я узнала пару новых вещей, глядя на них. Должна признаться, они мне нравятся — это несколько расширяет кругозор».
В феврале 2019 года пилот из Австралии преодолел в воздухе полтысячи лишних километров, чтобы изобразить фигуры, похожие на мужской половой орган. На трекере полета видна надпись «I'm bored» («Мне скучно»), а также два элемента различного размера, похожих на пенисы.
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