Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё
Туристам заплатят за прогулки по ярмаркам в Европе
Туристам заплатят за прогулки по ярмаркам в Европе
Новости путешествий
Туристку смыло волной во время позирования для фото
Туристку смыло волной во время позирования для фото
Новости путешествий
Первый рейс совершил поезд с душем в плацкарте
Первый рейс совершил поезд с душем в плацкарте
Новости путешествий
Названы лучшие достопримечательности на Земле
Названы лучшие достопримечательности на Земле
Новости путешествий

Сериал «Игра престолов» не рекомендуется для просмотра в самолете. Почему 

TURIZM.RU 3 часа назад
Эксперты объяснили, что не стоит смотреть в самолете
Фото: Pixabay
Эксперты авиационной индустрии попытались разъяснить пассажирам, какие фильмы им лучше не смотреть во время полета. Об этом пишет The Points Guy.
В интернете разгорелся нешуточный спор вокруг ситуации, произошедшей во время одного из авиарейсов из Европы в США. В ходе полета один из пассажиров решил посмотреть популярный сериал «Игра престолов».
Однако где-то через час после начала фильма к путешественнику подошла женщина, сидевшая в двух рядах от него, и попросила немедленно выключить сериал, так как ее маленький сын может увидеть происходящее на экране.
По ее словам, сериал содержит большое количество жестоких и эротических сцен. В итоге пассажир вынес обсуждение произошедшего в социальные сети.
Пост с этой историей набрал порядка 5 000 комментариев. Кто-то назвал просьбу женщины необоснованной и удивлялся, почему она не поменялась со своим ребенком местами. Другие пользователи уверены, что она могла лишь попросить пассажира пойти на уступку, а не приказывать ему. Часть комментаторов настаивало: самолет не пространство для взрослых, а является общественным местом, в котором могут находиться люди абсолютно разных возрастов.
Поэтому, если человек хочет наслаждаться фильмами с рейтингом R (то есть, для лиц старше 17 лет), ему следует выбирать более приватный способ просмотра.
Разъяснить инцидент попытались американские представители авиаиндустрии. Они отметили, что большинство авиакомпаний не устанавливают конкретных правил в отношении того, какой контент людям разрешено смотреть. По их мнению, зритель обязан уважать окружающих и делать осознанный выбор в отношении того, что он смотрит.
«Определенно, есть ряд вещей, которые взрослые просто не должны смотреть публично», — заявили эксперты. «Если рядом летят дети, пассажир всегда должен с уважением относиться к ним».
Эксперты также дали два совета. Во-первых, пассажирам необходимо руководствоваться здравым смыслом и правилами вежливости при просмотре определенных видео— и фотоматериалов в самолетах и других общественных местах. Во-вторых, решение данного вопроса всегда можно доверить бортпроводникам.
Видео дня. Город-призрак — наследник Чернобыля
TURIZM.RU: последние новости
Что означают черные треугольники над иллюминаторами в центре самолета Что означают черные треугольники над иллюминаторами в центре самолета Министр транспорта рассказал, почему не открывают Египет Министр транспорта рассказал, почему не открывают Египет 12 главных трэвэл-прогнозов на 2020 год. Чего ждать туристам 12 главных трэвэл-прогнозов на 2020 год. Чего ждать туристам
Комментарии 
Теги:
Новости путешествий
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Туристам заплатят за прогулки по ярмаркам в Европе
Туристам заплатят за прогулки по ярмаркам в Европе
Туристку смыло волной во время позирования для фото
Туристку смыло волной во время позирования для фото 3
Первый рейс совершил поезд с душем в плацкарте
Первый рейс совершил поезд с душем в плацкарте
Названы лучшие достопримечательности на Земле
Названы лучшие достопримечательности на Земле
12 главных трэвел-прогнозов на 2020 год
12 главных трэвел-прогнозов на 2020 год
Видео
Чем плацкарт лучше купе
03:20
Чем плацкарт лучше купе
Новости путешествий
Какие неприятности может принести отдых в Италии
00:40
Какие неприятности может принести отдых в Италии
Новости путешествий
Поезда в Крым начнут ходить из новых городов
00:44
Поезда в Крым начнут ходить из новых городов
Новости путешествий
Почему самолеты не летают над Тихим океаном
10:23
Почему самолеты не летают над Тихим океаном
Новости путешествий
Куда отправляются на Новый год тревел-блогеры
06:34
Куда отправляются на Новый год тревел-блогеры
Новости путешествий
Самые смешные названия российских сел
00:42
Самые смешные названия российских сел
Новости путешествий
Что находится внутри президентского спецпоезда №1
05:12
Что находится внутри президентского спецпоезда №1
Новости путешествий
Названа самая пунктуальная авиакомпания
01:17
Названа самая пунктуальная авиакомпания
Новости путешествий
Российский аэропорт попал в число самых точных
08:33
Российский аэропорт попал в число самых точных
Новости путешествий
Когда чартеры снова полетят в Египет
00:42
Когда чартеры снова полетят в Египет
Новости путешествий
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Наша команда Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение