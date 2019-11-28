Как правильно питаться в путешествии на машине

Перед длительной поездкой на авто многие водители подготавливают свои транспортные средства, однако забывают уделить внимание другим аспектам. Эксперты отмечают, что лучше подготовиться и в плане питания, чтобы в дороге не возникло непредвиденных проблем со здоровьем.

Чтобы в дороге не возникло чувства голода, стоит взять с собой кисломолочные продукты, фрукты и овощи, зелень, бобовые, яйца, орехи, гречку, рыбу. Фрукты и овощи помогут поддерживать хорошую работу сердечно-сосудистой системы, но все же переедать не стоит, так как это приведет к проблемам с ЖКТ.

Не нужно брать в дорогу продукты, которые могут вызвать аллергию, еду не первой свежести и жирные блюда, сухие закуски, такие, как чипсы и сухарики, газировки, так как после них человек непременно захочет спать.

Избавиться от усталости водителю помогут 50 граммов орехов и цитрусовые, подойдут горький шоколад и сухофрукты. Главное — не оставаться голодным, но и не переедать.

Из напитков предпочтение специалисты советуют отдавать зеленому или травяному чаям, воде и морсам. Перекусы стоит делать небольшие, чтобы не снизилась реакция и не захотелось спать.