Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё
Названа самая надежная авиакомпания в мире
Названа самая надежная авиакомпания в мире
Новости путешествий
Что будет с ценами на Турцию в 2020 году
Что будет с ценами на Турцию в 2020 году
Новости путешествий
Можно в душ: чем удивили россиян новые поезда
Можно в душ: чем удивили россиян новые поезда
Новости путешествий
Дешево-красиво: куда уехать на Новый год без заграна
Дешево-красиво: куда уехать на Новый год без заграна
Новости путешествий

Как правильно питаться в путешествии на машине 

Car.ru 2 часа назад
Как правильно питаться в путешествии на машине
Фото: Car.ru
Перед длительной поездкой на авто многие водители подготавливают свои транспортные средства, однако забывают уделить внимание другим аспектам. Эксперты отмечают, что лучше подготовиться и в плане питания, чтобы в дороге не возникло непредвиденных проблем со здоровьем.
Чтобы в дороге не возникло чувства голода, стоит взять с собой кисломолочные продукты, фрукты и овощи, зелень, бобовые, яйца, орехи, гречку, рыбу. Фрукты и овощи помогут поддерживать хорошую работу сердечно-сосудистой системы, но все же переедать не стоит, так как это приведет к проблемам с ЖКТ.
Не нужно брать в дорогу продукты, которые могут вызвать аллергию, еду не первой свежести и жирные блюда, сухие закуски, такие, как чипсы и сухарики, газировки, так как после них человек непременно захочет спать.
Избавиться от усталости водителю помогут 50 граммов орехов и цитрусовые, подойдут горький шоколад и сухофрукты. Главное — не оставаться голодным, но и не переедать.
Из напитков предпочтение специалисты советуют отдавать зеленому или травяному чаям, воде и морсам. Перекусы стоит делать небольшие, чтобы не снизилась реакция и не захотелось спать.
Видео дня. Город-призрак — наследник Чернобыля
Car.ru: последние новости
Почему в Турции растет популярность экскурсий на ретромобилях Почему в Турции растет популярность экскурсий на ретромобилях Теперь для машин и поездов: Начинается продажа билетов на поезда в Крым Теперь для машин и поездов: Начинается продажа билетов на поезда в Крым
Комментарии 
Теги:
Новости путешествий
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Названа самая надежная авиакомпания в мире
Названа самая надежная авиакомпания в мире
Что будет с ценами на Турцию в 2020 году
Что будет с ценами на Турцию в 2020 году
Можно в душ: чем удивили россиян новые поезда
Можно в душ: чем удивили россиян новые поезда
Дешево-красиво: куда уехать на Новый год без заграна
Дешево-красиво: куда уехать на Новый год без заграна 2
Куда поехать на Новый год с семьей
Куда поехать на Новый год с семьей
Видео
Чем плацкарт лучше купе
03:20
Чем плацкарт лучше купе
Новости путешествий
Какие неприятности может принести отдых в Италии
00:40
Какие неприятности может принести отдых в Италии
Новости путешествий
Поезда в Крым начнут ходить из новых городов
00:44
Поезда в Крым начнут ходить из новых городов
Новости путешествий
Призрачные города, где давно никого нет
03:58
Призрачные города, где давно никого нет
Новости путешествий
Плацкарт будущего станет похожим на отель
00:31
Плацкарт будущего станет похожим на отель
Новости путешествий
Почему самолеты не летают над Тихим океаном
10:23
Почему самолеты не летают над Тихим океаном
Новости путешествий
Куда отправляются на Новый год тревел-блогеры
06:34
Куда отправляются на Новый год тревел-блогеры
Новости путешествий
Самые смешные названия российских сел
00:42
Самые смешные названия российских сел
Новости путешествий
Что находится внутри президентского спецпоезда №1
05:12
Что находится внутри президентского спецпоезда №1
Новости путешествий
Названа самая пунктуальная авиакомпания
01:17
Названа самая пунктуальная авиакомпания
Новости путешествий
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Наша команда Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение