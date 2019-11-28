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Первый рейс совершил поезд с плацкартом и купе с душем 

Мир24 9 часов назад
Первый рейс совершил поезд с душем в плацкарте
Фото: Мир24
Поезд с плацкартом и купе с душем и без хлопающих дверей между вагонами отправился в первый рейс по маршруту Москва-Белгород, сообщает РИА «Новости».
На поезд №71/72 «Белогорье» купили билеты более 600 человек — это более 70% наполняемости. Всего в нем 6 купе и 10 плацкартных вагонов, выполненных в виде двухвагонного сцепа. Такая конструкция создает более комфортные условия в поездке за счет эффективного использования общего пространства.
Переход между вагонами герметичный. Это позволяет лучше сохранять тепло, улучшает шумоизоляцию и обеспечивает безопасное перемещение между вагонами.
В новых вагонах как в купе, так и в плацкарте, имеется душ в туалетных комнатах, а в сервисных зонах — холодильники и микроволновки, вендинговые автоматы с едой и напитками и аппараты для фильтрации, нагрева и охлаждения воды.
В купе есть розетки, USB, откидные столики и индивидуальные сейфы. Нижние полки в сложенном виде представляют собой диван с подголовниками, а верхние выглядят как часть стены. В плацкарте также все места оснащены розетками или разъемами USB. У каждой полки свое освещение, а столик между нижними полками откидывается вверх, что создает дополнительное пространство.
Стоит также отметить, что в туалетных комнатах установлены сенсорные краны для подачи воды и мыла, имеются электросушилки для рук. Есть даже пеленальный столик для пассажиров с маленькими детьми.
Ранее сообщалось, что для поездов и самолетов в России готовят быстрый интернет.
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Теги:
Новости путешествий , РИА Новости
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