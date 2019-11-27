Названы лучшие достопримечательности на Земле

Названы лучшие туристические достопримечательности на Земле

Специалисты независимого круизного ритейлера в Англии по результатам масштабного исследования составили свой рейтинг мировых достопримечательностей. Эксперты оценивали их исходя из ряда таких факторов, как отзывы туристов, удобство времени работы, цены на вход, популярность в Instagram, статус в ЮНЕСКО

Безусловным лидером стал «Затерянный город» Мачу-Пикчу. Этот загадочный памятник культуры инков был открыт совершенно случайно всего 100 лет назад. Добраться до него довольно сложно, он находится среди горных вершин, покрытых облаками, и бездонных пропастей, куда даже страшно заглянуть. Зато вход круглосуточный и бесплатный.

На втором месте — Ниагарский водопад. Очень многие из тех, кто там побывал, называют его одним из чудес света. Гигантские потоки воды срываются с высоты 50 метров в крайне живописном месте. Ежегодно полюбоваться Ниагарой — «грохочущей водой» — одной из самых известных достопримечательностей Канады и США, приезжают миллионы туристов. Водопад сначала слышно, после этого взорам туристов предстает огромное облако водяного пара, и уже потом появляется низвергающийся поток воды.

Статуя Христа Спасителя в Бразилии высотой 38 метров. Ежегодно «визитную карточку Рио-де-Жанейро» посещают около двух миллионов путешественников со всего мира. Третье место в рейтинге достопримечательностей занялав Бразилии высотой 38 метров. Ежегодно «визитную карточку Рио-де-Жанейро» посещают около двух миллионов путешественников со всего мира.

Также в Топ-10 вошли мост Золотые ворота в Сан-Франциско; водопад Виктория в Замбии; ледник Менденхолл на Аляске; Сады у Залива в Сингапуре; базилика Св. Петра в Ватикане; Колизей в Риме и Ангкор-Ват в Камбодже.