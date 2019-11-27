Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё
12 главных трэвел-прогнозов на 2020 год
12 главных трэвел-прогнозов на 2020 год
Новости путешествий
Больше чем буква: отличия Уругвая и Парагвая
Больше чем буква: отличия Уругвая и Парагвая
Новости путешествий
Эксперты выяснили, сколько Наташ отдыхает в Турции
Эксперты выяснили, сколько Наташ отдыхает в Турции
Новости путешествий
Россияне не поедут за границу на Новый год
Россияне не поедут за границу на Новый год
Новости путешествий

Названы лучшие туристические достопримечательности на Земле 

Провинция.ру 51 минуту назад
Названы лучшие достопримечательности на Земле
Фото: Depositphotos
Специалисты независимого круизного ритейлера в Англии по результатам масштабного исследования составили свой рейтинг мировых достопримечательностей. Эксперты оценивали их исходя из ряда таких факторов, как отзывы туристов, удобство времени работы, цены на вход, популярность в Instagram, статус в ЮНЕСКО.
Безусловным лидером стал «Затерянный город» Мачу-Пикчу. Этот загадочный памятник культуры инков был открыт совершенно случайно всего 100 лет назад. Добраться до него довольно сложно, он находится среди горных вершин, покрытых облаками, и бездонных пропастей, куда даже страшно заглянуть. Зато вход круглосуточный и бесплатный.
На втором месте — Ниагарский водопад. Очень многие из тех, кто там побывал, называют его одним из чудес света. Гигантские потоки воды срываются с высоты 50 метров в крайне живописном месте. Ежегодно полюбоваться Ниагарой — «грохочущей водой» — одной из самых известных достопримечательностей Канады и США, приезжают миллионы туристов. Водопад сначала слышно, после этого взорам туристов предстает огромное облако водяного пара, и уже потом появляется низвергающийся поток воды.
Третье место в рейтинге достопримечательностей заняла Статуя Христа Спасителя в Бразилии высотой 38 метров. Ежегодно «визитную карточку Рио-де-Жанейро» посещают около двух миллионов путешественников со всего мира.
Также в Топ-10 вошли мост Золотые ворота в Сан-Франциско; водопад Виктория в Замбии; ледник Менденхолл на Аляске; Сады у Залива в Сингапуре; базилика Св. Петра в Ватикане; Колизей в Риме и Ангкор-Ват в Камбодже.
Видео дня. Самые смешные названия российских сел
Провинция.ру: последние новости
Чартерные авиарейсы – можно ли купить на них билет самому: мифы и реальность Чартерные авиарейсы – можно ли купить на них билет самому: мифы и реальность В Китае закрыли для туристов все стеклянные мосты – потому что на них гибнут люди В Китае закрыли для туристов все стеклянные мосты – потому что на них гибнут люди Пожить в корабле на суше? Корабль «Сан-Круиз» из Южной Кореи стал отелем Пожить в корабле на суше? Корабль «Сан-Круиз» из Южной Кореи стал отелем
Комментарии 
Теги:
Новости путешествий , Иисус Христос , ЮНЕСКО
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
12 главных трэвел-прогнозов на 2020 год
12 главных трэвел-прогнозов на 2020 год
Больше чем буква: отличия Уругвая и Парагвая
Больше чем буква: отличия Уругвая и Парагвая 2
Эксперты выяснили, сколько Наташ отдыхает в Турции
Эксперты выяснили, сколько Наташ отдыхает в Турции 5
Россияне не поедут за границу на Новый год
Россияне не поедут за границу на Новый год
Россияне полюбили короткие путешествия
Россияне полюбили короткие путешествия
Видео
Чем плацкарт лучше купе
03:20
Чем плацкарт лучше купе
Новости путешествий
Какие неприятности может принести отдых в Италии
00:40
Какие неприятности может принести отдых в Италии
Новости путешествий
Поезда в Крым начнут ходить из новых городов
00:44
Поезда в Крым начнут ходить из новых городов
Новости путешествий
Куда отправляются на Новый год тревел-блогеры
06:34
Куда отправляются на Новый год тревел-блогеры
Новости путешествий
Самые смешные названия российских сел
00:42
Самые смешные названия российских сел
Новости путешествий
Что находится внутри президентского спецпоезда №1
05:12
Что находится внутри президентского спецпоезда №1
Новости путешествий
Названа самая пунктуальная авиакомпания
01:17
Названа самая пунктуальная авиакомпания
Новости путешествий
Российский аэропорт попал в число самых точных
08:33
Российский аэропорт попал в число самых точных
Новости путешествий
Когда чартеры снова полетят в Египет
00:42
Когда чартеры снова полетят в Египет
Новости путешествий
Что будет, если посадочную полосу не чистить
00:37
Что будет, если посадочную полосу не чистить
Новости путешествий
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Наша команда Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение