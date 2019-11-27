Где находится отель только для женщин

Отель, куда мужчинам вход категорически воспрещен, открылся летом 2019 года на Майорке. «Рамблер» расскажет все, что о нем известно.

В июне 2019 на испанской Майорке открылся отель под названием Som Dona. Он принадлежит сети Som Hotels. Гостями этого отеля могут стать только девушки старше 14 лет. Что касается лиц мужского пола, то вход им категорически запрещен, даже если они уже все оплатили, приехали и просят их заселить.

На его территории находится 39 номеров, бассейн в пляжном стиле, терраса на крыше. Посетительниц ждут массаж, джакузи, фитнес, живая музыка, спа-процедуры и другие женские радости. В ресторане им предлагается только здоровая и полезная еда. Практически весь персонал отеля — тоже женщины.

Отели «только для женщин» также есть в столице Саудовской Аравии, Эр-Рияде, Luthan Hotel and Spa и в Берлине — Intermezzo. Еще существуют отели, в которых для женщин выделены отдельные этажи, куда мужчин не пускают, в том числе персонал мужского пола.