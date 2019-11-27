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Больше чем буква: чем различаются Уругвай и Парагвай 

Рамблер 3 часа назад
Больше чем буква: отличия Уругвая и Парагвая
Фото: Pixabay
Две страны с похожими названиями воспринимаются чуть ли не как близнецы. Однако различий между ними больше, чем одинаковых букв в топонимах.

Океан

Это важный момент для тех, кто хочет понежиться на пляжах и половить волну. Уругвай омывается Атлантическим океаном на юге и востоке страны. Плюс есть река Рио-де-ла-Плата, которую из-за ширины можно вполне считать заливом. Парагвай же расположен чуть южнее центра материка и зажат между Бразилией, Аргентиной и Боливией. Его не зря называют «сердцем Америки». Зато вместо океанских пляжей можно увидеть реликтовый влажный лес в природном парке Ибике и отдохнуть на озере Ипаракай.

Русский след

Парагвай в отличие от Уругвая неожиданно тесно связан с историей России, хотя большинство россиян об этом не знают.
В столице страны Асунсьоне можно найти улицы, названные русскими именами и это неслучайно. В двадцатые годы сюда из Европы перебрались офицеры, ученые, инженеры и другие специалисты, покинувшие Россию после Гражданской войны. Среди них — два белых генерала Иван Тимофеевич Беляев и Николай Францевич Эрн. Позже русские офицеры приняли участие в Чакской войне на стороне Парагвая против Боливии, которая решила оспорить область Гран-Чако. На стороне Боливии, кстати, сражались германские военные эмигранты, ветераны Первой мировой. Эта война стала самой кровавой в истории Южной Америки XX века.
Pixabay
Парагвай выиграл и отблагодарил русских военных специалистов. Беляев одно время даже был советником президента Рафаэля Франко, стал почетным гражданином республики и занимался защитой прав местных индейцев.
Позже в Парагвай приехали и бывшие советские военнопленные, не захотевшие вернуться в СССР после освобождения. До сих пор в Парагвае существует русская диаспора.

Валюта

Уругвайцы расплачиваются песо, а парагвайцы — гуарани. Валюта последних названа в честь автохтонных индейских плен, обитавших здесь.
Pixabay

Вода

В Уругвае вполне приличный санитарный контроль, поэтому даже вода из-под крана вполне годится для употребления. В Парагвае так рисковать нельзя, поэтому пить можно только воду в бутылках.

Отели

Туристическая инфраструктура в Уругвае развита лучше, есть отели на любой вкус и кошелек. В Парагвае размещение будет стоить дешевле, но гостиниц элитного уровня там нет.
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Редактор:  Полина Алферова
Теги:
Новости путешествий
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