Куда дешевле всего слетать на Новый год

До новогодних праздников осталось совсем немного. Многие не любят сидеть дома и предпочитают использовать каникулы для путешествий. Конечно, чтобы выгодно приобрести тур на каникулы, нужно покупать его заранее. Однако можно найти и те направления, где все еще дешево, а гостиницы не заселены до отказа.

Прага, Чехия

На новогодние и рождественские праздники Прага прекрасна, как и любой другой город Европы. Там можно не только посмотреть достопримечательности, но и погулять по ярмаркам и почувствовать атмосферу из зарубежных фильмов. Если вы были в Праге не в канун праздников, то знаете, что домики похожи на сказочные, а теперь представьте, что там происходит в самый разгар каникул. По сравнению с другими городами Европы, в Праге значительно дешевле. Пока этот город не очень пользуется популярностью у россиян, поэтому есть шанс, что места в отелях еще остались.

Крым, Россия

Этот курорт тоже пока не стал очень популярным у жителей России. Именно поэтому цены на новогодние праздники здесь значительно ниже: некоторые билеты на самолет можно купить и за 5-10 тысяч. Зимой в Крыму значительно теплее, а отметить праздник у моря — настоящая экзотика для жителей крупных мегаполисов.

Будапешт, Венгрия

Этот город по своей сути очень похож на Прагу, но он считается более Европейским. К тому же, если вы уже путешествовали в Чехию, стоит рассмотреть и другие варианты. Центы тут гораздо ниже, чем в центральной и западной Европе, а туры стоят тоже дешевле из-за меньшей востребованности. Кому-то Будапешт напоминает Питер, кому-то — Париж и Лондон. Гиды говорят, что столица Венгрии сочетает в себе разные архитектурные стили, но атмосферу города можно узнать, только посетив его.

Хельсинки, Финляндия

Если вы очень хотите отпраздновать Новый год в другой стране, но просто не представляете его без снежных сугробов, вам точно стоит посетить Хельсинки. Здесь с размахом отмечают праздники, а климат ничуть не отличается от российского. К тому же, посещение этого города — отличная возможность познакомиться со Скандинавией.