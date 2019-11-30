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Вещи, которые обязательно надо брать в поезд 

Рамблер 11 минут назад
Вещи, которые обязательно надо брать в поезд
Фото: depositphotos.com
Иногда путешествие в поезде может длится ночь, а иногда — неделю. В любом случае, это — не самый комфортный способ передвижения, зато самый доступный и удобный. "Рамблер" создал список вещей, которые точно пригодятся в поезде вне зависимости от того, путешествуете вы в плацкарте или купе.

Антисептик и влажные салфетки

Все поверхности в купе и плацкарте должны обрабатываться после каждой поездки. В реальности это совсем не так, поэтому лучше самостоятельно позаботиться о своей гигиене. Контингент, который путешествует на поездах очень разный, поэтому нельзя угадать, кто лежал на вашей полке перед вами. На этот случай нужно иметь влажные салфетки и антисептический гель.

Контейнеры для еды

Они очень удобны и гигиеничны в использовании. Если вы взяли с собой холодное блюдо, не нужно будет его разогревать. Также контейнеры очень удобны для любителей верхних полок, которым не хочется спускаться вниз за стол для того, чтобы поесть.

Поясная сумка

Кражи в поезде — очень распространенное явление, так как практически всегда вещи лежат у всех на виду. Именно поэтому ценные вещи лучше сложить в поясную сумку, которая всегда будет при вас. Лучше брать ее с собой даже в туалет, особенно, если вы путешествуете в одиночку. Кроме того, сейчас такие сумки выпускают самые востребованные дизайнеры, так что вы точно будете в тренде.

Подвесная косметичка

Даже, если ваша поездка будет длится всего одну ночь, вам все равно надо будет взять с собой хотя бы зубную щетку и пасту. Как правило, после одной ночи санузел становится похож на обычный общественный туалет и по виду, и по запаху. Тут помогут подвесные косметички, которые не нужно класть на грязные поверхности.
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Редактор:  Елизавета Назарова
Теги:
Новости путешествий
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