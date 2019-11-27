Россияне не поедут за границу на Новый год

Российские туристы не поедут за границу на Новый год

Примерно 6,3 процента россиян планируют провести новогодние праздники на российских курортах. Об этом "РГ" рассказали в некоммерческой организации "Рустайм".

Популярность путешествий внутри страны — главная тенденция туристической отрасли последнего времени, которая начала набирать силу после кризисного 2014 года. Прошедшее лето подтвердило этот курс — более 60 процентов россиян в летние месяцы выбрали отдых в России.

Росcийские туристы предпочитают отдых на родине не только летом, но и зимой. Теряют свои позиции такие традиционно популярные страны для отдыха в холодные месяцы как Бали, Индия, Таиланд и Вьетнам, говорит президент "Рустайм" Анна Виноградова . А вот Сочи, наоборот, набирает популярность среди москвичей в качестве города для зимовки.

В топ-5 направлений с комфортным климатом для "зимовки" в России входят курорты Краснодарского края: Сочи, Краснодар, Геленджик, Ялта. Этот регион также привлекателен для переезда на ПМЖ: по данным ВЦИОМ около 18 процентов россиян хотят переехать на Черноморское побережье.

По данным "Рустайм", в 2019 году объем внутреннего туризма составит по итогам года составит примерно 60 миллионов человек, что на 10 процентов больше прошлогодних показателей.