Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё
Эксперты выяснили, сколько Наташ отдыхает в Турции
Эксперты выяснили, сколько Наташ отдыхает в Турции
Новости путешествий
Россияне полюбили короткие путешествия
Россияне полюбили короткие путешествия
Новости путешествий
Четыре совета начинающему путешественнику
Четыре совета начинающему путешественнику
Новости путешествий
8 марта отправится в плавание первый женский круиз
8 марта отправится в плавание первый женский круиз
Новости путешествий

Российские туристы не поедут за границу на Новый год 

Российская Газета 3 часа назад
Россияне не поедут за границу на Новый год
Фото: Российская Газета
Примерно 6,3 процента россиян планируют провести новогодние праздники на российских курортах. Об этом "РГ" рассказали в некоммерческой организации "Рустайм".
Популярность путешествий внутри страны — главная тенденция туристической отрасли последнего времени, которая начала набирать силу после кризисного 2014 года. Прошедшее лето подтвердило этот курс — более 60 процентов россиян в летние месяцы выбрали отдых в России.
Росcийские туристы предпочитают отдых на родине не только летом, но и зимой. Теряют свои позиции такие традиционно популярные страны для отдыха в холодные месяцы как Бали, Индия, Таиланд и Вьетнам, говорит президент "Рустайм" Анна Виноградова. А вот Сочи, наоборот, набирает популярность среди москвичей в качестве города для зимовки.
В топ-5 направлений с комфортным климатом для "зимовки" в России входят курорты Краснодарского края: Сочи, Краснодар, Геленджик, Ялта. Этот регион также привлекателен для переезда на ПМЖ: по данным ВЦИОМ около 18 процентов россиян хотят переехать на Черноморское побережье.
По данным "Рустайм", в 2019 году объем внутреннего туризма составит по итогам года составит примерно 60 миллионов человек, что на 10 процентов больше прошлогодних показателей.
Видео дня. Самые смешные названия российских сел
Российская Газета: последние новости
Пассажиры круизного лайнера в Испании изменили его курс Пассажиры круизного лайнера в Испании изменили его курс РГО попытается привлечь туристов на Урал "марсианским" месторождением РГО попытается привлечь туристов на Урал "марсианским" месторождением Россия рекордно улучшила свои позиции в рейтинге гражданств Россия рекордно улучшила свои позиции в рейтинге гражданств
Комментарии 
Теги:
Новости путешествий , Анна Виноградова , ВЦИОМ
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Эксперты выяснили, сколько Наташ отдыхает в Турции
Эксперты выяснили, сколько Наташ отдыхает в Турции 1
Россияне полюбили короткие путешествия
Россияне полюбили короткие путешествия
Четыре совета начинающему путешественнику
Четыре совета начинающему путешественнику
8 марта отправится в плавание первый женский круиз
8 марта отправится в плавание первый женский круиз 8
Что означают черные треугольники над иллюминаторами
Что означают черные треугольники над иллюминаторами
Видео
Чем плацкарт лучше купе
03:20
Чем плацкарт лучше купе
Новости путешествий
Какие неприятности может принести отдых в Италии
00:40
Какие неприятности может принести отдых в Италии
Новости путешествий
Поезда в Крым начнут ходить из новых городов
00:44
Поезда в Крым начнут ходить из новых городов
Новости путешествий
Куда отправляются на Новый год тревел-блогеры
06:34
Куда отправляются на Новый год тревел-блогеры
Новости путешествий
Самые смешные названия российских сел
00:42
Самые смешные названия российских сел
Новости путешествий
Что находится внутри президентского спецпоезда №1
05:12
Что находится внутри президентского спецпоезда №1
Новости путешествий
Названа самая пунктуальная авиакомпания
01:17
Названа самая пунктуальная авиакомпания
Новости путешествий
Российский аэропорт попал в число самых точных
08:33
Российский аэропорт попал в число самых точных
Новости путешествий
Когда чартеры снова полетят в Египет
00:42
Когда чартеры снова полетят в Египет
Новости путешествий
Что будет, если посадочную полосу не чистить
00:37
Что будет, если посадочную полосу не чистить
Новости путешествий
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Наша команда Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение