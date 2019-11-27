Четыре совета начинающему путешественнику

Новогодние каникулы приближаются, а это значит, что впереди самый сказочный и волшебный праздник в году. И не удивительно, что немало людей захочет провести его в новой сказке, выезжая за рубеж. И так, представим, конец декабря, тяжелые трудовые будни позади, вы купили билеты, предположим, в сказочную Прагу и предвкушаете, как уже вот-вот подадут трап самолета, вы займете свое место и мысленно погрузитесь в сказочное путешествие, полное волшебства и начинаете представлять, как же ярко и незабываемо пройдут ваши новогодние каникулы. А для того, чтобы новогодние каникулы в другой стране и правда прошли на ура, нужно всего лишь обратить внимание на следующие советы:

Если едешь в другую страну, не всегда можно рассчитывать на безналичный расчет. Очень важно иметь при себе наличные средства. Да-да, 21 век на дворе и это Европа, но снять наличные средства с карты не всегда доставляется возможным, особенно, если это терминал иностранного банка.

В телефоне должен быть безлимитный интернет. На сегодняшний день, это действительно спасение! Очень важно находясь в другой стране иметь при себе электронные карты, переводчики и браузер, которые придут на помощь в любой ситуации и помогут вам объясниться с местными жителями даже если вы не владеете иностранным языком. Сим-карту желательно оставить российскую, так как бытует мнение, что в России самый дешевый безлимитный интернет, который бывает зачастую дешевле, чем у местных операторов. Да и не во всех странах существует такое понятие как безлимитный интернет.

Заранее выяснить способы передвижения в стране, куда вы собираетесь. Например, в большинстве стран такси достаточно дорогое удовольствие, но в Румынии, например, uber — одно из доступных средств передвижения по городу, тем временем, как в Китае лучше запастись деньгами, чтобы расплатиться в такси, особенно, если навыками общения на китайском языке вы не обладаете, а в отель попасть все же хочется. Германия, напротив, предлагает большой выбор маршрутов общественного транспорта, который доставит вас в любую точку города.

Ну и конечно же совет автомобилистам. Если в ваши планы входит арендовать автомобиль, то следует поискать информацию о правилах дорожного движения в стране пребывания. Несмотря на то, что правила везде схожие, но ограничения могут быть весьма разными и штрафы за них вполне внушительными. Например, в Румынии ограничение по скорости в городской черте, в определенных местах не может превышать — 50 км/ч и сверхлимит 10 км/ч, то есть в общей сложности не больше 60 км/ч, в Германии на автобанах скорость не ограничена, а в Китае при привычных нам правилах, транспорт имеет приоритет над пешеходом.

А вообще, самый главный совет начинающему туристу — это не откладывать, а собирать чемоданы и начинать путешествовать!