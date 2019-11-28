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Туристам заплатят за прогулки по ярмаркам в Европе 

Lenta.ru + ещё 1 3 часа назад
Туристам заплатят за прогулки по ярмаркам в Европе
Фото: Lenta.ru
Испанская туристическая фирма Civitatis предложила клиентам протестировать рождественские ярмарки в нескольких странах Европы и получить за это деньги, пишет The Sun.
Предполагается, что путешественник отправится в пятидневный тур — с 16 по 20 декабря, посетит праздничные базары в Праге, Вене, Братиславе и Будапеште, а затем расскажет о поездке в соцсетях. Туркомпания, в свою очередь, готова оплатить проживание и трансферы между городами, а также выделить за проделанную работу 200 евро (14 тысяч рублей).
«Мы хотим, чтобы был передан дух праздника и искренняя страсть к путешествиям. Нужно рассказать о том, что рождественские ярмарки Европы предлагают посетителям, и написать об этом так, чтобы наши клиенты захотели там побывать», — указано в объявлении. Заявки вместе с мотивационным письмом будут приниматься до 30 ноября.
В октябре сообщалось, что британская организация Wowcher, помогающая потребителям совершать выгодные покупки, объявила об открытии вакансии мечты — компания искала путешественника с годовой зарплатой 25 тысяч фунтов стерлингов (более двух миллионов рублей).
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