Чем занять себя в долгой поездке

WomanHit.ru даст несколько советов, чтобы ваше пребывание на борту самолета не портило вам настроение.

Для большинства людей длительный перелет — испытание. Трудно не согласиться, учитывая что многие перелеты длятся больше 15 часов. Сидеть в одной позе и ничего не делать просто невозможно, поэтому мы предлагаем вам несколько решений, чтобы ваше путешествие на борту воздушного судна пролетело незаметно.

Возьмите книгу, которую давно собирались прочитать

Когда заняться совсем нечем, на помощь приходят произведения, до которых не доходили руки уже долгое время. В самолете, как правило, тихо, поэтому едва ли вас будет что-то отвлекать. Не берите толстые книги, вполне достаточно взять произведение в несколько сотен страниц, в мягкой обложке, для большего удобства.

Загрузите любимую музыку

Читать можно несколько часов, однако и этот процесс в скором времени надоест. На помощь придет плеер или телефон с обновленным плейлистом. Однако при использовании техники на борту, следуйте указаниям бортпроводника — не пользуйтесь наушниками во время взлета и посадки.

Изучите место, в которое направляетесь

Если вы запланировали отпуск, наверняка вы лишь поверхностно ознакомились со страной, в которой собираетесь провести пару недель. Даже если вы не большой любитель экскурсий, новая информация для ознакомления еще никому не мешала. Почитайте о культуре, обычаях, кухне и местах, которые стоит посетить, возможно, вас зацепит та или иная достопримечательность и вы поменяете некоторые свои планы по прибытии в пункт назначения.

«Да» настольным играм

Существует множество игр, которые легко транспортируются, и вы можете без проблем пронести их на борт самолета. Приобрести карманный вариант настольной игры можно практически в любом книжном магазине. Прихватите парочку игр, возможно, сможете увлечь и скучающего соседа.

Время новостей

Некоторые авиалинии могут предложить вам Wi-Fi, что позволит вам решить деловые вопросы прямо в воздухе. Кроме того, вы сможете подготовиться к мероприятию, еще раз прочитав доклад или подготовив презентацию, если вы совершаете деловую поездку. Удобно, согласитесь.

Не бойтесь знакомиться

Если вы общительный человек, попробуйте завязать беседу с соседом. Обсудите детали полета, спросите, куда направляете человек, но также расскажите немного о себе. Возможно, вы найдете общую тему и даже встретитесь в пункте назначения, чтобы провести время вместе, если общения в самолете вам покажется мало.