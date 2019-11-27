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Автобус с российскими туристами перевернулся в Доминикане 

Рамблер 2 часа назад
Автобус с россиянами перевернулся в Доминикане
Фото: Telegram-канал РИА Новости
В Доминиканской Республике автобус с 39 туристами из России столкнулся с грузовиком. Об этом сообщают РИА Новости.
27 человек пострадали, 17 находятся в критическом состоянии. Почти все туристы жители Москвы.
Одной из пострадавших, 12-летней девочке, медики ампутировали обе руки. Информации о погибших нет.
По сообщению посольства России в Доминиканской Республике, автобус направлялся в аэропорт Ла-Романа для вылета в российскую столицу.
Как сообщает Ассоциация туроператоров России, ДТП произошло из-за того, что грузовик решил неожиданно перестроиться перед автобусом.
Полный список россиян, пострадавших в аварии, опубликовал telegram-канал Mash:
1. Елена Алесанденушева, 322. Нина Белоглазка, 623. Елена Тылечкина, 534. Егор Канаев, 285. Елена Канаева, 286. Роман Ашмарин, 277. Снежанна Ашмарина, 248. Григорий Горбачев, 339. Валерия Агбальянс, 2910. Анне Агбальянс, 1111. Олег Сопело, 4812. Светлана Сопело, 4613. Дмитрий Артамонов, 4814. Людмила Артамонова, 4715. Сергей Попов, 6316. Валентна Попова, 6217. Вадим Ботогов, 2818. Екатерина Богатова, 2719. Михаил Круиз, 4920. Катерина Круиз, 4021. Никита Тарасов, 2522. Венера Хафьизова, 2423. Дмитрий Симаков, 3124. Екатерина Симакова, 3025. Данил Валиулин, 2226. Гульнара Ванилина, 2527. Геннадий Себастьянов, 5728. Марина Себастьянова, 5829. Александр Шацкий, 4030. Татьяна Шацкая, 4131. Анна Шацкая, 1232. Александр Шацкий, 533. Светлана Прохорова, 4634. Анастасия Прохорова, 2335. Андрей Классов, 2836. Елена Писнячевская, 2537. Константин Попов, 2838. Анастасия Шелбогашева
Напомним, ранее "Рамблер" рассказывал, о чем жалеют уехавшие в Доминикану россияне.
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Редактор:  Ангелина Ордовская
Теги:
Новости путешествий , Дмитрий Симаков , Константин Попов , Сергей Попов , Анастасия Прохорова , Светлана Прохорова , Никита Тарасов , Дмитрий Артамонов
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