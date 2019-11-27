Автобус с россиянами перевернулся в Доминикане

Автобус с российскими туристами перевернулся в Доминикане

В Доминиканской Республике автобус с 39 туристами из России столкнулся с грузовиком. Об этом сообщают РИА Новости.

27 человек пострадали, 17 находятся в критическом состоянии. Почти все туристы жители Москвы.

Одной из пострадавших, 12-летней девочке, медики ампутировали обе руки. Информации о погибших нет.

По сообщению посольства России в Доминиканской Республике, автобус направлялся в аэропорт Ла-Романа для вылета в российскую столицу.

Как сообщает Ассоциация туроператоров России, ДТП произошло из-за того, что грузовик решил неожиданно перестроиться перед автобусом.

Полный список россиян, пострадавших в аварии, опубликовал telegram-канал Mash: