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Россияне полюбили короткие путешествия 

Lenta.ru + ещё 2 1 час назад
Россияне полюбили короткие путешествия
Фото: Lenta.ru
Продажи туров на выходные и праздники в 2019 году выросли на 30 процентов по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на исследование Level.Travel.
Наибольшей популярностью у туристов, покупающих туры на три ночи, пользуются российские курорты (35 процентов). Они привлекают путешественников отсутствием виз и территориальной близостью. Среди них самыми популярными стали Краснодарский край и Крым. Средний чек составил 18,1 тысячи рублей. На второй месте Турция (25 процентов), средняя стоимость трехдневного тура в которую составляет 34,9 тысячи рублей.
Далее следуют Греция и Кипр, трехдневный отдых в которых стоит 27,1 и 33,9 тысячи рублей соответственно. Замыкает пятерку лидеров Чехия, средняя стоимость тура в которую составляет 33,2 тысячи рублей.
Ранее в ноябре эксперты Ассоциации туроператоров России (АТОР) назвали самые дешевые туры на море с вылетом в середине декабря. Дешевле всего перед праздниками слетать в Турцию — тур на двоих обойдется в 35 тысяч рублей. В него входит перелет, медицинская страховка, проживание в трехзвездочном отеле и питание.
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Теги:
Новости путешествий , Ассоциация туроператоров России
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