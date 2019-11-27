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Первый женский круиз отправится в плавание в 2020 году 

TURIZM.RU 1 час назад
Первый женский круиз отправится в плавание в 2020
Фото: TURIZM.RU
Круизная линия Bridge the Gap 8 марта 2020 года отправит в плавание лайнер Celebrity Cruises. Это путешествие обещает войти в историю, так как его экипаж будет полностью женским, также, как и все пассажиры. Об этом пишет Daily Mail.
К рулю корабля встанет Кейт МакКью — первая американская женщина-капитан круизного лайнера. Еще 27 представительниц прекрасного пола из 12 стран мира войдут в команду. Во время семидневного морского путешествия по восточной части Карибского моря пассажирок ждет масса мероприятий, нацеленных на то, чтобы вдохновить девушек на карьеру в морской сфере. В частности, для них пройдет серия специальных выступлений от экспертов и показы фильмов.
В Bridge the Gap заявили, что всего 2% моряков во всем мире — это женщины. Готовящееся плавание призвано преодолеть гендерный разрыв и сдвинуть этот показатель. Сама Кейт МакКью отметила, что поистине историческое плавание заставляет волноваться, но поддержка коллег на суше и в море ее сильно вдохновляет.
Бронирование билетов на первый женский круиз доступно на сайте круизной линии. Двухместная каюта доступна по цене 929 долларов.
В 2018 году в честь Международного женского дня авиакомпания Emirates выполнила рейс из Дубая в Сан-Франциско с экипажем, состоящим исключительно из женщин. Примечательно, что мужчин не было ни среди экипажа, ни среди сотрудников службы регистрации и наземных операторов. В 2017 году Air India стала первой авиакомпанией, совершившей кругосветное путешествие с полностью женским экипажем. Рейс AI 174 вылетел из Нью-Дели в Сан-Франциско через Тихий океан, а затем направился обратно в Дели через Атлантику.
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Теги:
Новости путешествий , Emirates
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