Первый женский круиз отправится в плавание в 2020 году

Круизная линия Bridge the Gap 8 марта 2020 года отправит в плавание лайнер Celebrity Cruises. Это путешествие обещает войти в историю, так как его экипаж будет полностью женским, также, как и все пассажиры. Об этом пишет Daily Mail.

К рулю корабля встанет Кейт МакКью — первая американская женщина-капитан круизного лайнера. Еще 27 представительниц прекрасного пола из 12 стран мира войдут в команду. Во время семидневного морского путешествия по восточной части Карибского моря пассажирок ждет масса мероприятий, нацеленных на то, чтобы вдохновить девушек на карьеру в морской сфере. В частности, для них пройдет серия специальных выступлений от экспертов и показы фильмов.

В Bridge the Gap заявили, что всего 2% моряков во всем мире — это женщины. Готовящееся плавание призвано преодолеть гендерный разрыв и сдвинуть этот показатель. Сама Кейт МакКью отметила, что поистине историческое плавание заставляет волноваться, но поддержка коллег на суше и в море ее сильно вдохновляет.

Бронирование билетов на первый женский круиз доступно на сайте круизной линии. Двухместная каюта доступна по цене 929 долларов.