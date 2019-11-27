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Самая дорогая аренда в России для туристов на Новый год 

Вести Экономика 1 час назад
Самая дорогая аренда в России для туристов на Новый год
Фото: Вести Экономика
Москва, 27 ноября — "Вести. Экономика". Российский сервис бронирования жилья для отдыха Tvil.ru выявил, в каких локациях России суточная аренда жилья на новогодние каникулы стоит более 10 тысяч рублей.
По данным Tvil.ru, туристы планируют отдых на новогодние праздники на период от 1,3 до 6,5 ночи и потратят на аренду жилья от 11 до 45 тысяч рублей в сутки. Список городов составлен на основании данных оплаченных заявок (броней) отелей, квартир и домов туристов, путешествующих парами, на период с 30 декабря 2019 по 8 января 2020. 1. Егорьевск — 45000 рублей / 2 ночи
Егорьевск — город в Московской области России. Максимально дорогая аренда жилья в начале января 2020 — в подмосковном Егорьевске (45 тысяч рублей в сутки стоит арендовать коттедж на большую компанию).
В городе сохранились исторические и религиозные здания, функционируют музеи и другие культурные здания: Историко-художественный музей, Свято-Троицкого женского монастыря (XIX век), собор Александра Невского (конец XIX века), здания городского училища в стиле модерн (1909), дворца культуры (1929). 2. Красная Поляна — 22000 рублей / 6,5 ночи
Горный курорт развлечений Красная Поляна расположен в предгорье Главного Кавказского хребта. Высокий уровень сервиса, архитектурная утонченность и живописные пейзажи природного заповедника каждый год привлекают на курорт сотни тысяч туристов со всего мира.
Самая дорогая аренда на новогодние каникулы на горнолыжных курортах "Роза Хутор", "Горная Карусель" в "Горки Город" и "Газпром" в Красной Поляне в Краснодарском крае. 3. Сямозеро — 22000 рублей / 4 ночи
Сямозеро — деревня в составе Эссойльского сельского поселения Пряжинского национального района Республики Карелия. Сюда едут, чтобы отдохнуть на одноименном озере.
На берегах Сямозера есть 8 баз отдыха, или гостевых домов, в различных ценовых категориях. 4. Банное — 14778 рублей / 3 ночи
Горнолыжный курорт "Банное" — это очень популярный курорт среди россиян, расположенный на озере Якты-куль (Банное), который ежегодно привлекает более 200 тыс. любителей популярных экстремальных видов зимнего спорта.
Этот горнолыжный центр очень гармонично вписывается во всю инфраструктуру отдыха, которая создана на чудесном озере Банное — сюда входят такие места, как дома отдыха "Банное", "Березки", санаторий "Юбилейный", "Кусимово", "Якты-Куль", детский образовательно-оздоровительный лагерь, называющийся "Горное ущелье" 5. Протвино — 12800 рублей / 6 ночей
Протвино — город в России, на юге Московской области. В Протвине есть 1 гостиница (гостиница «Протва» с большой столовой и санаторием) и ещё одна строящаяся гостиница на Фестивальном проезде, а также оздоровительный комплекс «Лесной уголок» с большим парком и баскетбольной площадкой. 6. Озеры — 12350 рублей / 4 ночи
Озёры — город областного подчинения в Московской области России. Город расположен на берегу реки Оки, в 125 километрах от столицы России. Это интересное место для отдыха и туризма.
На территории есть много примечательных для туристов объектов, которые обязательно стоит посетить. Природа этого города очень красива.
В Озерах снимались многочисленные фильмы и сериалы, а также, его полюбили многие актеры нашей страны. Любителям рыбалки может посчастливиться получить удачный улов в многочисленных местных водоемах. 7. Шерегеш — 12199,9 рублей / 3,4 ночи
Отдых на горнолыжном курорте Шерегеш Кемеровской области в начале января 2020 г. в среднем обойдется в 12 тыс. руб. в сутки.
Список составлен на основании данных оплаченных заявок (броней) на период с 30 декабря 2019 г. по 8 января 2020 г. 8. Токсово — 11250 рублей / 1,3 ночи
Токсово — посёлок городского типа во Всеволожском районе Ленинградской области.
Среди достопримечательностей поселка — Ново-Кавголовский лесопарк, где очень любят проводить время местные жители, и неслучайно — ведь это одно из самых экологически чистых мест области. 9. Сергиев Посад — 11200 рублей / 2 ночи
В городе находится ставропигиальный мужской монастырь Русской православной церкви, объект Всемирного наследия ЮНЕСКО — Троице-Сергиева лавра.
Включен в состав Золотого кольца России в 1969 г. (единственный город, расположенный в Московской области, среди городов, включенных в состав Золотого кольца). 10. Переславль-Залесский — 11000 рублей / 3 ночи
В городе сохранились памятники церковного зодчества: пять архитектурных комплексов монастырей и девять церквей.
Памятник основателю города Юрию Долгорукому расположен около въезда в город по московской дороге, в Горицком Успенском монастыре. Бюст, сделанный скульптором С. М. Орловым в 1949 г. фактически как эскиз памятника Юрию Долгорукому в Москве, был отлит из бронзы Г. Савинским в 1950 г.
В центре Переславля сохранился городской вал, окружающий исторический центр города. Вдоль реки Трубеж протянулась Рыбная слобода.
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Теги:
Новости путешествий , Александр Невский , Юрий Долгорукий , Газпром , РПЦ , ЮНЕСКО
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