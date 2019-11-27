12 главных трэвел-прогнозов на 2020 год

Итак, что же нас ждет в 2020 году? Например, эксперты считают, что из гостиниц исчезнут одноразовые бутылочки для шампуня, кондиционера и геля. Постепенный отказ от пластика начался еще в 2018 году. Даже такие крупные гостиничные бренды как Marriott, IHG и Hyatt обязались покончить с индивидуальной упаковкой для косметики к 2021 году. Туристам советуют в свою следующую поездку взять собственные средства.

Другой тренд — расширение железнодорожных сетей и улучшение услуг в поездах. Эксперты настаивают, что популярность этого вида транспорта значительно возрастет. Во многом это связано со значительными выбросами углерода в окружающую среду. Проблему активно обсуждают на государственном уровне во многих странах мира, а некоторые из них намерены в ближайшие годы ввести дополнительные сборы в качестве покрытия убытка от вредных выбросов.

Также прогнозируется снижение продолжительности отдыха. В последние годы путешественники все чаще выбирают короткие, но частые поездки. В числе трендов на будущий год — рост популярности путешествий на выходных и мини-медовые месяцы. Эксперты также настаивают, что 2020 год станет началом периода отмены курортных сборов. С одной стороны, количество городов, которые вводят налоги на туристов, увеличивается. С другой, среди туристов растет недовольство подобной практикой. Многие онлайн-площадки, такие как Expedia и Booking.com, призывают отели если не отменять сборы, то с учетом этого снизить цены на размещение в гостиничных номерах.

Также предсказывают значительный рост так называемых skip-gen путешествий. Под этим названием скрываются поездки, в которые отправляются бабушки и дедушки со своими внуками. В 2019 году почти треть представителей старшего поколения отправлялись в путешествие с малышами, давая возможность отдохнуть своим взрослым детям.