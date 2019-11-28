Назван самый комфортный курорт Таиланда

«Какой регион Таиланда вы выберете для отдыха?» — на этот вопрос по состоянию на 28 ноября ответили почти 200 читателей HotLine.travel

Так, 61% респондентов предпочли Пхукет другим курортам королевства, так как «там хорошие отели и пляжи». На втором месте по популярности идут острова Пхи-Пхи и Краби — 9,7% читателей выбрали их «за нереальную красоту».

А вот Паттайя заняла лишь третью позицию, хотя и является одним из самых посещаемых регионов Таиланда. Так, по данным объединенной сети ТБГ и «Горячие туры», в этом году за 11 месяцев этот регион выбрали 33,57% клиентов.

За Самуи проголосовали 7,2% пользователей, их аргумент — «хороший шопинг». Кстати, теперь он стал еще выгоднее: до января 2020 года туристам в торговых центрах Таиланда обещают скидки до 70%. Надо всего лишь показать «загранник».

За необычность 6,7% читателей выбрали остров Чанг. Вечеринка Full moon party на Пангане завоевала сердца 2,1%. А еще 4,6% с удовольствием отправились бы и в другие уголки этой живописной страны.