Что будет с ценами на Турцию в 2020 году

Отельеры Турции прогнозируют в 2020 году рост цен на гостиничные услуги в размере 10% относительно текущего года. Причинами подорожания называются инфляция и повышенный спрос на размещение в отелях. Российские эксперты считают, что резкое увеличение цен может сыграть с турками злую шутку. По их мнению, изменение ценников в большую сторону в 2020 году приведет к неизбежному снижению спроса. Из-за этого отельерам придется в разгар сезона идти на очередную корректировку цен. Такая ситуация, в частности, сложилась прошедшим летом.

Эксперты еще весной 2019 года отмечали серьезное подорожание услуг отелей. Во время высокого сезона отельеры столкнулись с отрицательной динамикой по всем ключевым показателям и были вынуждены опустить цены. В итоге, Турцию посетило рекордное количество российских туристов (около 15% от всего турпотока). Тем временем, исполнительный директор Ассоциации туроператоров России Майя Ломидзе заявила, что пока серьезного повышения цен в отелях Турции игроки рынка не заметили.

С другой стороны, среди турецких отельеров сейчас активно обсуждается изменение условий оплаты туроператорами в связи с ситуацией вокруг обанкротившейся компании «Томас Кук». Еще каких-то 5 лет назад гостиницы сразу получали от раннего бронирования 75% вносимых денежных сумм. Сегодня это лишь 25% предоплат. Остальные средства туроператоры вносят гораздо позже, непосредственно перед заселением туристов. Владельцы турецких гостиниц, так и не получившие денег от ушедшего «Томаса Кука», настаивают на более ранней оплате, чтобы снизить риски в случае исчезновения туроператора с рынка и других форс-мажоров. В частности, они настаивают на оплате не позднее 21 дня после выставления счета.

Таким образом, турки весьма заинтересованы в раннем бронировании со стороны туристов и готовы снижать цены в среднем на 25%. Остаётся вопросом, какая концепция в результате победит в Турции: желание отельеров больше заработать на повышении цен или собрать реальные деньги, но с минимальными рисками.