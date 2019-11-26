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Россиянки выбирают плацкарт 

Рамблер 2 часа назад
Выяснилось, что большая часть россиян предпочитает передвигаться в плацкартных вагонах. Опрос провел сервис для планирования путешествий OneTwoTrip. Билеты в плацкартные вагоны купили 59,2 процента участников опроса, причем женщины выбирали плацкарт на 24,2 процента чаще мужчин. Второе место занимают купе — такие вагоны предпочли 24,3 процента путешественников, за ними идут сидячие вагоны — их выбрали 12 процентов. Лишь 4,6 процента участников исследования взяли билеты в вагоны СВ и "Люкс".
В плацкартных вагонах самыми популярными стали нижние полки — 73,1 процента, среди которых женщин в полтора раза больше, чем мужчин. На верхних полках любят ездить 11,6 процента опрошенных, а боковые нравятся только 2,6 процента.
Ранее "Рамблер" писал, какие опасности поджидают в поезде.
Редактор:  Катя Кобышева
Теги:
Новости путешествий , Видео
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