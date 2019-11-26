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С визами во Францию к Новому году могут успеть не все 

TourDom 8 часов назад
Визы во Францию к Новому году получат не все
Фото: TourDom
Желающим отправиться во Францию на новогодние каникулы стоит поторопиться: ближайшая дача подачи на визу из Москвы назначена на 10 декабря. Об этом в редакции TourDom.ru сообщили в визовых компаниях 26 ноября.
«Вчера мы записывали наших клиентов на 9 декабря, — уточнил генеральный директор визовой компании «Ларкос» Владимир Ларионов. — С каждым днем дата подачи документов отодвигается». При этом он отмечает, что увеличиваются и сроки рассмотрения заявки на шенген — на это нужно закладывать не меньше двух недель. А ввиду того, что они пересекаются с католическим Рождеством, есть риск не успеть с визой.
Начальник визового отдела туроператора ClickVoyage Евгений Лукашин отметил, что с подобной ситуацией они столкнулись впервые.
«В прошлом году туристам, собирающимся во Францию, не приходилось ждать две недели для подачи документов. Всё дело в изменении процедуры записи. Раньше аккредитованные операторы могли записаться уже на следующий день, теперь же мы с индивидуальными туристами находимся в равных условиях», — объяснил он.
Начальник визового отдела туроператора «Старый город» Марина Олексишина уверена, что дело еще и в большом количестве желающих провести на родине шампанского новогодние каникулы.
«Франция и Италия, пожалуй, самые популярные шенгенские страны, не теряющие популярности у россиян круглый год, — уточнила она. — Но из-за возникших сложностей многие в этом году отдали предпочтение Чехии и Германии, в которые записаться на подачу документов можно уже на следующий день».
Наблюдатели советуют: «Если туристы не успевают оперативно собрать весь пакет документов, пускай отдадут своему турагенту хотя бы копии первых страниц загранпаспорта с персональными данными, чтобы встать в очередь». Тем же, кто совсем опаздывает, собеседники TourDom.ru рекомендуют воспользоваться услугой Prime Time за отдельную плату.
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Теги:
Новости путешествий , Владимир Ларионов
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