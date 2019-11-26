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Куда отправляются на Новый год тревел-блогеры 

Рамблер 31 минуту назад
Смотрите видео и узнайте, где предпочитают проводить новогодние праздники российские туристы. Популярностью пользуются поездки на юг страны: в числе лидеров внутреннего туризма Крым, Анапа и Сочи. Также всегда востребованы Москва, Петербург, Казань. Довольно большая часть путешественников, особенно отправляющихся в поездку с детьми, выбирает Великий Устюг. А вот примерно треть россиян на Новый год уезжают за границу. Ролик расскажет, где россиянам нравится отмечать праздник.
Ранее «Рамблер» узнал, когда чартеры снова полетят в Египет. 
Редактор:  Елена Красовская
Теги:
Новости путешествий , Видео
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