Куда отправляются на Новый год тревел-блогеры

Смотрите видео и узнайте, где предпочитают проводить новогодние праздники российские туристы. Популярностью пользуются поездки на юг страны: в числе лидеров внутреннего туризма Крым, Анапа и Сочи. Также всегда востребованы Москва, Петербург, Казань. Довольно большая часть путешественников, особенно отправляющихся в поездку с детьми, выбирает Великий Устюг. А вот примерно треть россиян на Новый год уезжают за границу. Ролик расскажет, где россиянам нравится отмечать праздник.