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Как живут коренные жители Арабских Эмиратов 

Рамблер 1 час назад
Деньги, полученные от добычи нефти, жители Арабских Эмиратов инвестировали в светлое будущее своей страны. Сейчас на их территории почти не осталось нефти, но страна продолжает развиваться, а коренные жители чувствуют себя вполне комфортно — «Рамблер» расскажет, как они живут.
Миф о том, что при рождении коренному жителю начисляется 10 тысяч долларов отчасти верен. Раньше, когда в Арабских Эмиратах рождался новый человек, на него открывался счет, куда ежемесячно государство делало отчисления. Сейчас правительство постепенно отказывается от этого и делает упор на образование подрастающего поколения.
В школе и университете своей страны дети получают бесплатное образование. Если первый курс института студент заканчивает на «отлично», к его семье приезжает представитель Министерства образования и предлагает отличнику выбрать любой университет из списка лучших вузов мира. Его обучение будет полностью оплачено и на весь срок учебы снимается квартира и ежемесячно выплачивается стипендия в размере двух тысяч долларов. По достижении 21-летнего возраста государство выделяет мужчине землю и средства для постройки дома.
Что касается медицины, то здесь тоже все сделано во благо жителей государства. Любое лечение, операция, медикаменты — все бесплатно. Операция и лечение будут проводиться в тех странах, где этот недуг лечится лучше всего. Все, конечно, за счет государства.
Тем коренным жителям, которые не хотят или не могут работать, государство выплачивает так называемую поддержку. Ее хватает на покупку и содержание своего дома и автомобиля.
На пенсию мужчину выходят в 55 лет, а женщины в 50. Минимальный размер пенсии составляет около трех тысяч долларов. А если местный житель решил завести семью, то государство дает ему займ в размере 40 тысяч долларов под минимальный процент, который автоматически погашается при рождении третьего ребенка.
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Редактор:  Анастасия Иванова
Теги:
Новости путешествий , Видео , Минобрнауки
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