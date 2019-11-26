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Номер для рыданий и другие необычные услуги в отелях 

Рамблер 3 часа назад
Номер для рыданий и другие странные услуги в отелях
Фото: Кадр из фильма "Отель "Гранд Будапешт"
Уже никого не удивишь доставкой еды в номер и собственным бассейном. Сфера обслуживания в путешествиях постоянно растет и развивается, а отельеры предлагают постояльцам все больше необычных услуг. Во многих гостиницах это становится собственной "фишкой" и привлекает новых постояльцев. "Рамблер" собрал самые необычные

Мыльный дворецкий

В одном из отелей в Мексике можно заказать услугу мыльного консультанта. Этот человек придет к постояльцу и расскажет все о мыле и том, к какому типу кожи оно подходит. Он подберет нужное средство для гостя и сможет учесть все: от индивидуальной непереносимости до любимого запаха. Кроме того, как утверждают отельеры, мыло изготовлено по рецептам племени Майя и состоит исключительно из органических компонентов.

Номер для рыданий

У каждого человека в жизни был такой момент, когда хотелось запереться ото всех и просто поплакать. Для этого в Токио сделали отдельный номер. Снять его можно на несколько суток и плакать там все это время. Там есть удобная кровать, носовые платки, доставка еды в номер, а также грустные книги и фильмы. Владельцы уверены, что так человек получит необходимую психологическую разрядку.

Instagram-дворецкий

Эта услуга подойдет для тех, кто не может жить без красивых фото в социальных сетях. На Мальдивах придумали специальную услугу, которую предоставляет человек, владеющий навыками съемки. Он также знает самые лучшие места для съемок и может сопроводить туда гостя. Так как фотографии с Мальдив пользуются большой популярностью в Instagram, владельцы отелей решили зарабатывать на этом.

Зоопсихолог

Сейчас владельцы собак и кошек большое внимание уделяют не только своему психическому здоровью, но и состоянию своего питомца. Многих животных очень травмируют поездки и перелеты, поэтому в гостинице Портленда организовали целый центр поддержки для собак и кошек. Питомцам делают массаж, иглоукалывание, кормят, а потом с ними общается психолог.
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Редактор:  Елизавета Назарова
Теги:
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