Названы самые популярные в соцсетях лыжные курорты

Названы самые популярные в Инстаграм горнолыжные курорты Европы

Бренд лыжной одежды Good Trip Clothing проанализировал почти 20 млн фотографий в Инстаграм с изображением 225 горнолыжных курортов в Европе. Эксперты выяснили, какой курорт больше всего снимали и выкладывали владельцам аккаунтов. Об этом пишет Travel Daily Media.

По результатам исследования, чаще всего в популярной социальной сети появляется изображение горнолыжного курорта Шамони на склонах горы Монблан во Франции. Здесь любители катания на лыжах сделали более 1 млн фотографий. Второе место в списке занял швейцарский курорт Церматт с чуть менее 750 000 публикаций. Замыкает тройку лидеров итальянский курорт Ливиньо. Отдыхавшие здесь выложили в интернет более 470 000 снимков.

Интересно, что в топ-10 мест для горнолыжного отдыха доминируют курорты Франции и Швейцарии. С 4 по 9 позицию рейтинга занимают:

Гриндельвальд (более 375 000 фото),

Валь Торанс (356 000),

Санкт-Мориц (352 000),

Куршевель (346 000),

Тинес (328 000) и

Вербье (324 000).

Завершает список востребованных зимних направлений курорт Цугшпитце в Германии. Удивительно, но популярные французские курорты Валь д'Изер и Мерибель оказались далеко за пределами топ-10, заняв 13-е место и 25-е место соответственно. Болгарский курорт Банско, который считается одним из лучших туристических направлений в Европе, занял лишь 24-е место в рейтинге самых популярных курортов в Instagram.