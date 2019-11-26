Выяснилось, почему не открывают Египет

Министр транспорта рассказал, почему не открывают Египет

Как заявил глава Министерства транспорта , «исходя из анализа ситуации и совместных проработок с египетскими партнёрами, чартеры в курортные города Египта Шарм-эль-Шейх и Хургаду в 2019 году, скорее всего, возобновлены не будут».

Е. Дитрих пояснил, что министерство ждет от египетской стороны подтверждение об устранении замечаний к обеспечению безопасности в воздушных гаванях, сформулированных нашими специалистами еще летом. «Только после этого можно будет говорить о дальнейших шагах по возобновлению полетов», — отметил министр.

Глава Минтранса также заявил, что после получения ответа от египтян, российская сторона должна будет в очередной раз направить в аэропорты Египта экспертов безопасности. Им в ходе инспекции предстоит убедиться в полном устранении всех недостатков. Е. Дитрих пообещал оперативно направить инспекторов в Шарм-эль-Шейх и Хургаду сразу же после подтверждения готовности египетских аэропортов к проверке.