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Министр транспорта рассказал, почему не открывают Египет 

TURIZM.RU 2 часа назад
Выяснилось, почему не открывают Египет
Фото: TURIZM.RU
Как заявил глава Министерства транспорта, «исходя из анализа ситуации и совместных проработок с египетскими партнёрами, чартеры в курортные города Египта Шарм-эль-Шейх и Хургаду в 2019 году, скорее всего, возобновлены не будут».
Е. Дитрих пояснил, что министерство ждет от египетской стороны подтверждение об устранении замечаний к обеспечению безопасности в воздушных гаванях, сформулированных нашими специалистами еще летом. «Только после этого можно будет говорить о дальнейших шагах по возобновлению полетов», — отметил министр.
Глава Минтранса также заявил, что после получения ответа от египтян, российская сторона должна будет в очередной раз направить в аэропорты Египта экспертов безопасности. Им в ходе инспекции предстоит убедиться в полном устранении всех недостатков. Е. Дитрих пообещал оперативно направить инспекторов в Шарм-эль-Шейх и Хургаду сразу же после подтверждения готовности египетских аэропортов к проверке.
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Теги:
Новости путешествий , Минтранс РФ
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