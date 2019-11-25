Раннее бронирование набирает обороты

Опрошенные порталом TourDom.ru турагенты отметили резкий скачок ранних бронирований туров с вылетом из Москвы на конец весны — начало лета 2020 года. В одних компаниях прирост составил 20%, в других увеличился в 4 раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Безусловных лидеров назвал генеральный директор сети турагентств TBS Group Рашад Мамедов: Турция (с большим отрывом), Кипр и Греция.

«Тренд этого года — раннее бронирование круизов. В 2018-м никто не интересовался ими в рамках этой акции. Чаще всего покупают Средиземноморье и Балтику», — добавляет Алексан Мкртчян, генеральный директор сети «Розовый слон».

Причины выросшего интереса к раннему бронированию объясняет гендиректор сети агентств «География» Мария Бакерина

«Думаю, это связано с тем, что туроператоры опубликовали цены на раннее бронирование не в январе-феврале, как раньше, а уже в октябре-ноябре».

Наблюдатели отмечают еще одну причину — прошедший год доказал, что цены по раннему бронированию действительно честные: тут и экономия до 40–50%, и отдых в желаемые даты, в популярном отеле, в номере выбранного типа.