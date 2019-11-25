В Турции может исчезнуть популярный пляж

Пляж Коньяалты в Анталье за последние 10 месяцев потерял 10 тыс. кв. м территории из-за эрозии. Ученые в области геотехники университета Акдениз обеспокоены угрозой его исчезновения. Согласно исследованию, из-за работ каменоломен и песчаных карьеров недалеко от пляжа исчез почти гектар пляжной зоны, а береговая линия сократилась примерно на 19 м. Кроме того, неблагоприятное воздействие на пляж Коньяалты оказывает проект по созданию зоны отдыха Богачай с искусственным водоемом вдоль побережья. Как отмечает Daily Sabah со ссылкой на отчет профессора, береговая эрозия пляжа Коньяалты приведет к «драматическим последствиям через несколько лет, если не будут предприняты меры предосторожности».

Впрочем, проблема не настолько глобальная, как это представляют сейчас в СМИ, — считает Мария Шекер, директор одного из питерских турагентств, проживающая сейчас в Турции рядом с этим пляжем.

«Зона отдыха занимает 5 км. В основном состоит из каменистого пляжа, песка почти нет. На небольшой части возле порта решили Богачай соединить с морем. И естественно, там идет намыв песка из-за работ. Но я думаю, что какие-то меры будут предприняты. Никуда пляж не исчезнет».

Отметим, что он находится между Кемером и Старым городом Антальи недалеко от парка аттракционов Aktur Park и колеса обозрения. Природный солярий посещают как местные жители, так и самостоятельные туристы, которые арендуют в этом районе жилье. Впрочем, по словам Марии Шекер, есть и небольшой процент организованных туристов, которые выбирают это место из-за активной ночной жизни и торговых центров. Здесь есть отели, представленные в продукте российских туроператоров, например Crown Plaza, Porto Bello, Sea Life.