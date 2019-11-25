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В турецкую Анталью треть туристов прилетает из России 

РИА Новости + ещё 1 24 минуты назад
В турецкую Анталью треть туристов летит из России
Фото: РИА Новости
Анталья за десять месяцев текущего года приняла рекордное число туристов, при этом треть путешественников прибыла из России, сообщает Anadolu.
С начала 2019 года город посетили 15 567 тысяч туристов из 193 стран.
Россияне проявили наибольший интерес к курортам региона. С 1 января по 31 октября там побывало 5,5 миллиона наших соотечественников, что на 16% больше, чем за аналогичный период прошлого года.
Отдыхающих из Германии — 2,5 миллиона, что также на 16% больше, чем год назад. Более 800 тысяч гостей прибыли из Украины, 686 тысяч — из Великобритании. Более полумиллиона — 535 тысяч — туристов прилетели из Польши.
Министерство культуры и туризма объявило в конце октября, что Турция привлекла 36,4 миллиона отдыхающих (рост год к году — 14,5%). И почти половина гостей отдыхали на курортах Антальи.
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Теги:
Новости путешествий , Минкультуры
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