В турецкую Анталью треть туристов летит из России

В турецкую Анталью треть туристов прилетает из России

Анталья за десять месяцев текущего года приняла рекордное число туристов, при этом треть путешественников прибыла из России, сообщает Anadolu.

С начала 2019 года город посетили 15 567 тысяч туристов из 193 стран.

Россияне проявили наибольший интерес к курортам региона. С 1 января по 31 октября там побывало 5,5 миллиона наших соотечественников, что на 16% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

Отдыхающих из Германии — 2,5 миллиона, что также на 16% больше, чем год назад. Более 800 тысяч гостей прибыли из Украины, 686 тысяч — из Великобритании. Более полумиллиона — 535 тысяч — туристов прилетели из Польши.