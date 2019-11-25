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В какие страны сложнее всего получить визы 

Рамблер 4 часа назад
И это не США и не Япония, как многие могли подумать. «Рамблер» расскажет о странах, куда не так просто получить визу.

Афганистан

Есть путешественники, которые хотят посетить самую опасную страну в мире, где нет конца войне. Таким смельчакам нужно получить письмо от приглашающей стороны. Также ходят слухи, что Министерство иностранных дел Российской Федерации рекомендовало не выдавать визы россиянам, чтобы их обезопасить.

Бутан

Эта страна находится между Индией и Китаем. В Бутан можно попасть только, если вы путешествуете по программе, организованной бутанским туроператором. Самостоятельным путешественникам туда виза не оформляется.

Саудовская Аравия

Для посещения этой страны нужно подготовить большой пакет документов. Религиозная виза выдается только лицам, которые исповедуют ислам, немусульманам въезд в Мекку запрещен. Также, женщинам, которые путешествуют без сопровождения мужа, отца или брата, визы не выдаются. Во въезде также может быть отказано, если в вашем паспорте есть отметка о посещении Израиля.

Северная Корея

Чтобы посетить самое закрытое государство в мире, нужно купить тур у официальных туроператоров. Самостоятельным путешественникам в визе будет отказано. Перед получением визы также подписывается соглашение о том, что вы не будете разглашать сведения о жизни в чужой стране и фотографии будете использовать только в личных целях. Журналистам гарантированно откажут в получении визы.

Туркменистан

Чтобы попасть в эту страну, путешественник должен получить приглашение от местной фирмы по организации туров. Но это не дает никакой гарантии, что посольство одобрит получение визы.
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Редактор:  Анастасия Иванова
Теги:
Новости путешествий , Видео , МИД
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