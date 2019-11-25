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Тест авиакомпании заставил сделать тяжелый выбор 

Рамблер 5 часов назад
Авиакомпания поставила людей перед сложным выбором. Подробнее — в материале «Рамблера».
Современный человек должен помнить множество паролей от различных сервисов и сайтов. В противном случае приходится сбрасывать пароль каждый раз, когда его забываешь. Или пользоваться универсальным, что чревато неприятностями с точки зрения безопасности личных данных.
Американская авиакомпания JetBlue придумала неоднозначный способ напомнить своим клиентам забытый пароль. Чтобы получить доступ к своему аккаунту, нужно ответить на вопрос «Как зовут вашего любимого ребенка?».
Twitter
Родители двух и более детей возмутились таким нетактичным вопросом. В ответ на твит представители JetBlue написали: «Скажите это. Вы знаете, что у вас есть один (любимый ребенок)».
Впрочем, другие пользователи отнеслись к ситуации с юмором и принялись изобретать нетривиальные ответы.
«Я могу написать имя чужого ребенка, а не своего?»
«Я все время путаюсь, кто из них мой самый любимый ребенок. Наверно, тот, кто не довел меня до приступа за последние 24 часа».
Кто-то нашел выход, предложив вписывать в графу имя своего питомца. После публикации фотографии очаровательного пса Хэнка, представители авиакомпании предупредили, что теперь для прохождения вопроса им придется придумать другое имя собаке.
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Редактор:  Полина Алферова
Теги:
Новости путешествий , Видео
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