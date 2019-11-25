Мужчины чаще женщин признаются в курортных романах

Российские мужчины чаще признаются в курортных романах, чем женщины

Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на исследование картографического сервиса Maps.me.

Согласно данным, у 17% опрошенных знакомство в поездке перерастало в курортный роман. Отмечается, что о курортном романе рассказали 21% мужчин и 13% женщин. Еще 6% встретили в поездке свою вторую половину.

Чаще всего знакомство происходят в гостиницах — 46%, на экскурсиях — 45%, на пляже или у бассейна — 39%, в барах и ресторанах — 36%. При этом в отелях охотнее знакомятся женщины, а в барах и ресторанах — мужчины.

53% знакомств не имеет продолжения, однако 43% опрошенных удалось найти попутчиков, а 41% — хороших друзей. 34% нашли в поездках людей с общими профессиональными интересами.

Исследование основано на данных 2 тысяч российских пользователей старше 18 лет, которые совершали турпоездки в течение последних 12 месяцев.

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