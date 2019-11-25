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«Премиум эконом» в самолетах Emirates откладывается. Почему 

TURIZM.RU 4 часа назад
«Премиум эконом» на рейсах Emirates откладывается
Фото: TURIZM.RU
Одна из крупнейших мировых авиакомпаний Emirates представит премиальный эконом класс только в ноябре 2020 года. Изначально новое предложение для пассажиров планировалось внедрить в июне следующего года. Однако задержка поставки самолетов Boeing 777x вынудила перенести дату.
По этой же причине премиальный эконом класс сначала появится в самолетах Airbus A380. Он будет базироваться на новейших сиденьях Haeco Eclipse. По словам президента перевозчика, в распоряжении пассажиров окажется комфортное кресло с откидной ступенькой. Сиденья будут шире стандартных в экономическом классе и иметь больше пространства для ног. Это хороший вариант для дневных рейсов, когда пассажиру не обязательно откидывать спинку до лежачего положения, — добавил глава авиакомпании.
Кроме того, премиум эконом подразумевает больший выбор еды и напитков по сравнению с обычным эконом классом. Пассажирам обещают более персонализированные услуги и сервис. Всего в самолетах A380 планируется устанавливать до 56 мест «премиума». Они будут располагаться в передней части нижней палубы. После появления новинки на флагманской модели ее намерены смонтировать и на других типах воздушных судов, находящихся в парке Emirates. В компании добавили, что «премиум эконом» предназначен для пассажиров эконом класса, которые хотят повысить уровень обслуживания, но не готовы платить за бизнес— и первый классы.
Премиум классы в самолетах стали появляться в конце 90-х годов. Первопроходцами тогда были авиакомпании Virgin Atlantic и EVA Air. На данный момент количество кресел данного сегмента составляет порядка 4% от общего числа. Стоимость билетов в премиум эконом-класс обычно вдвое дороже экономического, но и в столько же раз дешевле бизнес-класса.
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Теги:
Новости путешествий , Emirates
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