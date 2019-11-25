Названы популярные туры на Новый год среди россиян

Названы популярные туры на Новый год среди российских туристов

Названы самые популярные новогодние направления среди российских туристов. Об этом сообщают "Известия".

Так, самым востребованным направлением внутри страны стали курорты Краснодарского края. Также лидируют Крым и Кавминводы.

Отмечается, что новогодний тур на пять дней в пределах России обойдется в 18-25 тыс. рублей.

Среди заграничных направлений востребованы Таиланд, Куба, Доминиканская Республика, ОАЭ, Шри-Ланка, Турция, Гоа, Индонезия, Майлазия.

При этом самый дешевый пятидневный новогодний тур стоит 35 тыс. рублей.

Уточняется, что в списке популярных направлений нет европейских государств. Это связано с тем, что туры туда подорожали и минимальная цена поездки в Европу на Новый год составит 80-90 тыс. рублей на человека.