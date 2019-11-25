Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё
Мужчины чаще женщин признаются в курортных романах
Мужчины чаще женщин признаются в курортных романах
Новости путешествий
Что нужно знать перед поездкой в Чехию
Что нужно знать перед поездкой в Чехию
Новости путешествий
Почему нельзя спать голым в отеле
Почему нельзя спать голым в отеле
Новости путешествий
Куда поехать на Новый год 2020 недорого без визы
Куда поехать на Новый год 2020 недорого без визы
Новости путешествий

Названы популярные туры на Новый год среди российских туристов 

Газета.Ru + ещё 2 2 часа назад
Названы популярные туры на Новый год среди россиян
Фото: Газета.Ru
Названы самые популярные новогодние направления среди российских туристов. Об этом сообщают "Известия".
Так, самым востребованным направлением внутри страны стали курорты Краснодарского края. Также лидируют Крым и Кавминводы.
Отмечается, что новогодний тур на пять дней в пределах России обойдется в 18-25 тыс. рублей.
Среди заграничных направлений востребованы Таиланд, Куба, Доминиканская Республика, ОАЭ, Шри-Ланка, Турция, Гоа, Индонезия, Майлазия.
При этом самый дешевый пятидневный новогодний тур стоит 35 тыс. рублей.
Уточняется, что в списке популярных направлений нет европейских государств. Это связано с тем, что туры туда подорожали и минимальная цена поездки в Европу на Новый год составит 80-90 тыс. рублей на человека.
Видео дня. Опасные места планеты, куда не стоит ехать
Газета.Ru: последние новости
Российские мужчины чаще признаются в курортных романах, чем женщины Российские мужчины чаще признаются в курортных романах, чем женщины Минтранс разработает новые правила авиаперевозки домашних животных Минтранс разработает новые правила авиаперевозки домашних животных Ростуризм рекомендует приостановить продажу туров в Ирак Ростуризм рекомендует приостановить продажу туров в Ирак 
Теги:
Новости путешествий , Билеты в Крым
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Мужчины чаще женщин признаются в курортных романах
Мужчины чаще женщин признаются в курортных романах
Что нужно знать перед поездкой в Чехию
Что нужно знать перед поездкой в Чехию 21
Почему нельзя спать голым в отеле
Почему нельзя спать голым в отеле 1
Куда поехать на Новый год 2020 недорого без визы
Куда поехать на Новый год 2020 недорого без визы
Туристы раскрыли секреты борьбы с аэрофобией
Туристы раскрыли секреты борьбы с аэрофобией
Видео
Чем плацкарт лучше купе
03:20
Чем плацкарт лучше купе
Новости путешествий
Какие неприятности может принести отдых в Италии
00:40
Какие неприятности может принести отдых в Италии
Новости путешествий
Поезда в Крым начнут ходить из новых городов
00:44
Поезда в Крым начнут ходить из новых городов
Новости путешествий
Когда чартеры снова полетят в Египет
00:42
Когда чартеры снова полетят в Египет
Новости путешествий
Что будет, если посадочную полосу не чистить
00:37
Что будет, если посадочную полосу не чистить
Новости путешествий
Золотое кольцо России празднует день рождения
02:24
Золотое кольцо России празднует день рождения
Новости путешествий
Россияне рассказали, куда уедут на Новый год
01:06
Россияне рассказали, куда уедут на Новый год
Новости путешествий
За толстых котов в самолете придется доплачивать
01:01
За толстых котов в самолете придется доплачивать
Новости путешествий
Ядовитый туман в Карелии истребляет птиц
00:51
Ядовитый туман в Карелии истребляет птиц
Новости путешествий
Россияне улетят в теплые страны на Новый год
00:46
Россияне улетят в теплые страны на Новый год
Новости путешествий
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Наша команда Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение