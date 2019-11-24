Куда поехать на Новый Год 2020 недорого без визы

Приближается самый главный и любимый многими праздник. Вопрос о том, как его отметить, куда поехать на Новый год 2020 недорого, на море, в теплые страны, становится как никогда актуален. Правда, некоторым вовсе не хочется куда-то уезжать, менять климат. Тем более, это совершенно необязательно. Весело, интересно провести главную ночь в году можно и недалеко от дома.

Турция, Таиланд или Абхазия?

В топ лучших стран для отдыха в Новый год традиционно входят Турция и Таиланд. Виза не нужна, каждый может найти себе тур по доступной цене. Конечно, в Турции позагорать на пляже в конце декабря — начале января не удастся, температура воздуха в это время обычно не превышает +15 градусов. Зато можно отлично отдохнуть в самом отеле, где есть бассейн с подогревом, спа, вкусная еда, а досуг разнообразить с помощью разнообразных экскурсий, посетив интересные места.

Клео.Ру

В новогоднюю ночь в турецких отелях обычно проводят праздничную шоу-программу с банкетом, который оплачивается отдельно (от 50$). Все нюансы необходимо выяснять у менеджера турфирмы.

В Таиланде же на Новый год настоящее лето. Днём стоит тридцатиградусная жара, ночью около +20. Отмечать здесь праздник без традиционного салата оливье и новогоднего огонька по телевизору непривычно, но потрясающие шоу-программы на пляжах, которые тайцы устраивают для туристов, тропические фрукты, океан компенсируют нехватку привычной атрибутики с лихвой.

Куда ещё поехать на Новый год 2020, да чтобы было недорого, на море, в теплые страны, без визы? Сразу приходят на ум Доминикана и Куба, но отдых в этих странах нельзя назвать бюджетным, да и лететь далеко.

Русские туристы любят следующие направления:

● Доминикана;

● Куба;

● Вьетнам.

Вот где можно действительно погреться на солнышке на Новый год, поплавать в море и вдоволь поесть тропических фруктов. Самый бюджетный из предложенных вариантов — Вьетнам (от 35 тысяч рублей на человека). Тур в Доминикану обойдется от 50 тысяч на человека, а вот Куба будет не всем по карману (в среднем туры продают по 90 тысяч рублей на человека и выше).

Клео.Ру

Можно рассмотреть Израиль или Марокко. Жары, как в Таиланде, конечно, не ждите, но, всё же там теплее, чем в наших широтах, около +20 градусов, тем более есть возможность подышать морским воздухом и насладиться местными красотами.

Недорого на море можно отдохнуть в Абхазии. Россияне любят Кавказский край за его теплые зимы (не ниже +10), чистейший горный воздух и радушных местных жителей. В отелях Абхазии ежегодно устраивают насыщенные новогодние шоу-программы для гостей, так что скучать точно не придется. Пожалуй, это самый недорогой вариант для поездки. Двое человек могут встретить Новый год в Абхазии, уложившись в 30 тысяч рублей (с учётом питания и проживания, на 5 — 7 дней). На втором месте — Турция (от 35 тысяч), затем идёт Израиль (от 50 тысяч), Марокко (от 60 тысяч).

Самый дорогой вариант — поездка на Новый год в Таиланд. Если ищите, куда поехать на Новый год 2020 недорого, на море, в теплые страны, да ещё и с детьми — "Тай" — то, что надо. Но рассчитывайте выложить за путешествие не менее 100 тысяч рублей (2 взрослых и ребенок).

Россия и ближнее зарубежье

Что, если вам не интересно, куда поехать на Новый год 2020 недорого, на море и в теплые страны вы не собираетесь? Тогда можно рассмотреть, например, соседку Беларусь или Подмосковье. Здесь можно отметить праздник на широкую ногу, а можно хорошо сэкономить, в зависимости от предпочтений и возможностей.

В последние годы именно Беларусь и Подмосковье возглавляют рейтинг мест, куда россияне ездят справлять Новый год. Здесь понравится тем, кто любит загородный отдых. Если не хочется ресторанов, толп людей, самый оптимальный вариант — снять домик в лесу с камином и баней. Любители зимней рыбалки могут присмотреть место рядом с озером.

Так, агроусадьбы в Беларуси можно снять в среднем от 2 тысяч за сутки. Встречаются варианты подешевле, подороже, но бронировать домики нужно заранее. Во многих агроусадьбах свободных мест на Новый год и новогодние каникулы нет уже с середины осени.

В Подмосковье цены на загородный отдых, да ещё в новогодний период, конечно выше. Но качество услуг не уступает белорусским. В загородных домах вам предложат и фуршет, и анимацию с Дедом Морозом и Снегурочкой. Много развлечений обычно предусмотрено и для детей: оборудованные площадки, мини-зоопарки, катание на санях и многое другое. Детям до 6 лет обычно положено бесплатное проживание на территории загородных комплексов. Цены на проживание и празднование Нового года для двоих человек начинаются от 10 тысяч рублей.

Клео.Ру

Конечно, в России хватает мест, где можно с размахом отметить 2020 год, чтобы при этом празднование не сильно ударило по кошельку. В той же Москве можно весело отметить праздник на Красной площади (вход по билету на каток, купленный в ГУМе). Концерт с участием звёзд эстрады, шикарная иллюминация, салют, шампанское под бой курантов — впечатления будут незабываемые.

Всей семьёй можно отправиться на Поклонную гору, где также ежегодно готовят шоу-программу, делают макет столицы изо льда, катаются на коньках и оленьих упряжках. Активный, шумный Новый год в Москве, на свежем воздухе, тоже запомнится надолго.

Отметить праздник в Карелии дорогого стоит. В любой турфирме вам предложат трёхдневные туры для всей семьи с посещением питомников хаски, резиденции Карельского Деда Мороза, катанием на оленях, чаепитием и другими увлекательными мероприятиями. Средняя стоимость подобных туров — 13 тысяч рублей.

Великий Устюг;

Санкт-Петербург;

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Ну а вам остаётся лишь сделать правильный выбор и потихоньку начинать паковать чемоданы.