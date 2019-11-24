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Путешественники раскрыли секреты борьбы с аэрофобией 

РИА Новости + ещё 1 3 часа назад
Туристы раскрыли секреты борьбы с аэрофобией
Фото: РИА Новости
Путешественники, опрошенных турсервисом, рассказали о способах борьбы с аэрофобией, сообщает Aviasales.
Специалисты компании провели исследование среди 25 тысяч пользователей и выяснили, что треть из них успокаивают себя фразой "будь что будет".
Близкие или соседи по креслу помогают справиться со страхом 18% участников опроса. Одни держат за руку попутчика, другие оглядываются по сторонам в поиске спокойных взглядов.
Еще 15% туристов принимают таблетки или пьют алкоголь, чтобы не волноваться во время полета. Однако несколько респондентов признались, что, выпив перед посадкой, пропускали рейс.
Каждый десятый турист старается уснуть перед взлетом, чтобы избежать лишних волнений.
Подробная информация об авиакомпании и типе самолета успокаивает 8% аэрофобов, а 6% из них принципиально выбирают места в проходе, чтобы не смотреть в окно и абстрагироваться от происходящего вокруг.
Музыка и молитва также помогают избавиться от тревожного состояния. Оба варианта ответа получили по 5% голосов. Так, некоторые путешественники включают в наушниках мелодии на полную громкость во время взлета и в зоне турбулентности. А молитвы пассажиры чаще всего читают перед взлетом, во время "тряски" и при посадке самолета.
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