Отдых в Гоа: что изменилось для туристов

Приятные и неприятные новости к началу сезона

Индийский туристический штат Гоа решил реабилитироваться после провального прошлого сезона и привлечь больше туристов из России. Корреспондент HotLine.travel в Гоа Юрий Болотов собрал самые значимые новости и выяснил, что приготовила Индия российским туристам накануне сезона-2019/2020.

Виза в Индию: теперь дешевле!

Начну с приятного: электронные визы стали дешевле и более «долгоиграющими». Теперь лайт-визу на 30 дней можно получить всего за 10 $ в период с апреля по июнь и за 25 $ — с июля по март. Многократная годовая со сроком пребывания 90 дней обойдется в 40 $, пятилетняя — в 80 $. Срок действия виз отсчитывается с момента получения подтверждения на электронную почту.

Ожидается, что благодаря удешевлению виз поток туристов из России увеличится. По моим наблюдениям, прогноз уже оправдывается. Лишь только одна принимающая компания Capеr Travel встречает в ноябре до трех чартерных рейсов в день.

За что вас будут штрафовать на пляже

Теперь о том, что расстраивает. Пресса Гоа пестрит заголовками типа: «Кто ответит за тонущих туристов?». Да, люди тонут. С начала сезона уже полтора десятка человек погибли на пляжах Гоа. Причин много: неумение плавать, непомерные дозы алкоголя, проблемы со здоровьем (на днях российский турист утонул в результате сердечного приступа), недавняя забастовка спасателей, недовольных низкой зарплатой и ненормированным рабочим днем, противотечения на нескольких пляжах северного Гоа.

Тем не менее правительство штата склонно винить во всем алкоголь и планирует создать батальон, бойцы которого будут патрулировать пляжи, контролировать «черные точки» и пресекать употребление спиртного на берегу. Штрафы, кстати, действуют уже почти год. С 31 января 2019-го распитие спиртных напитков, приготовление пищи и замусоривание пляжей обойдутся в 2000 рупий. То же преступление, совершенное «организованной» группой лиц, — уже в 10 000 рупий. В случае неуплаты штрафа предусмотрено тюремное заключение сроком до трех месяцев.

За курение в общественных местах положен штраф 200 рупий. Правда, официанты в прибрежных ресторанчиках — шеках — всегда заранее готовы предупредить курящих туристов о приближении полицейского патруля, так что штрафуют нечасто.

К слову, вейпы запрещены в Индии, и использование e-cigarette предусматривает до одного года тюремного заключения, или штраф до 1 лакха (100 000) рупий, или оба наказания за первое правонарушение. Дальше — больше: тюремное заключение до трех лет или штраф до 5 лакхов (500 000) рупий. Даже за просто хранение вейпа предусмотрено тюремное заключение до 6 месяцев или штраф до 50 000 рупий (или оба наказания). Подобные законы введены в 12 других индийских штатах — они следуют передовому примеру Сингапура и Таиланда. Парламент страны также планирует узаконить нововведение на предстоящей сессии в ноябре.

Правила лучше не нарушать!

Как ни удивительно для многих прозвучит, но в Индии есть ПДД. В этом году в штате значительно выросли штрафы за нарушение правил. Если раньше вождение без прав каралось штрафом в 500 рупий, сейчас за то же правонарушение возьмут в 10 раз больше — 5000 рупий. Большинство туристов выручает то, что в штате ксерокопия документа формально приравнена к оригиналу. Ну а дальше поразмыслите сами, как можно решить вопрос легализации прав.

Еще несколько примеров. За отсутствие шлема мотоциклиста ранее штрафовали на смешные 100 рупий, теперь потребуют 1000. В такую же сумму обойдется непристегнутый ремень, а пьяное вождение «подорожало» с двух тысяч до десяти. Ну и так далее: гораздо более сурово теперь наказывают за всё — от разговора по мобильному телефону до неповиновения сотруднику полиции.

Появились и совершенно новые штрафы. Например, если за рулем будет находиться несовершеннолетний, придется раскошелиться на целых 25 000 рупий, регистрация транспортного средства будет аннулирована.

Так что анархия и махновщина на гоанских дорогах может скоро закончиться. Во всяком случае, арендовать скутер, байк или машину стало значительно сложнее, чем несколько лет назад. Хозяева ТС, сдаваемого в аренду, всё чаще хотят видеть международные права туриста и надлежащую категорию в них.

Но есть интересный нюанс, который, при достаточном уровне владения английским языком, сэкономит вам кучу денег. По заявлению местных СМИ, все указанные штрафы будут ратифицированы после окончания благоустройства дорог в 2020 году. Так что можете поспорить и покачать права про свои права до Нового года.

Цены в Гоа: такси дешевеет

В Гоа пришло долгожданное приложение GoaMils, государственный аналог Яндекс. Такси и Uber. Скачав его, можно вызвать машину и заметно сэкономить. Для примера: из Колвы в Кавеллосим за проезд на обычном такси просят 1100 рупий. Водитель GoaMiles возьмет 350 рупий. Периодически «традиционные» таксисты бьют водителей, работающих по приложению, — «за демпинг». Поэтому заказывать через GoaMiles стоит не из отеля, а из нейтрального места, например, супермаркета.

Хорошая новость — есть решение Верховного суда Индии об установке счетчиков на все такси штата. Но, в отличие от остальных регионов страны, таксистам Гоа решение правительственного органа не указ.

Цены на аренду транспорта и жилья, продукты и еду в ресторанах выросли незначительно, в пределах 5%. Поэтому смело ориентируйтесь на информацию из предыдущего нашего материала. Текущий курс обмена 100 $ (купюры нового образца) — 70 рупий за доллар. Рубли меняют по менее выгодному курсу 1:1 или даже 1050 рублей на 1000 рупий.

Хорошего вам отдыха в Индии!