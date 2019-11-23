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Россия станет туристическим брендом 

Весь Туризм 2 часа назад
Россия станет туристическим брендом
Фото: Весь Туризм
Вопросы развития туристической сферы внутри страны уже длительное время остаются актуальными. Надо сказать, что некоторые важные шаги в нужном направлении делаются, однако все это требует огромных вложений и многих лет на выполнение. Например, за последние 10 лет туризм в России стал более популярным. Этому способствовали многие факторы: улучшение инфраструктуры в курортных регионах (было сделано много или мало — это отдельный вопрос), строительство новых транспортных артерий (в частности, автомобильный и железнодорожный мост в Крым), открытие новых курортов и туристических зон, возросшее количество авиакомпаний, предлагающих билеты по более доступным ценам, и т. д.
Безусловно, всего этого недостаточно, чтобы Россия стала настоящим конкурентом другим странам в туристическом плане. Все предпосылки для этого имеются, ведь страна может похвастаться разнообразными природными зонами, которые идеально подходят для любого отдыха: экскурсионного, пляжного, экологического, горнолыжного, экстремального и другого.
Недавно было принято решение параллельно с улучшениями условий для путешествий повышать узнаваемость страны. Другими словами, в ближайшем времени развернется крупномасштабная рекламная кампания, направленная на привлечение иностранцев и улучшения имиджа России как туристической страны в глазах ее жителей.
Ростуризм уже подписал контракт на разработку фирменного стиля Российской Федерации как туристического бренда. Источником этой информации стал портал госзакупок.
Задача оценена в 3.8 миллиона рублей. За основу взят проект The World Within Russia (англ. «Мир внутри России»), представленный в конце 2018 года, авторства Владимира Лифанова, Ильи Лазученкова, Егора Мызника, Дениса Шлесберга, Эркена Кагарова и Сергея Рассказова.
Видео дня. Опасные места планеты, куда не стоит ехать
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Теги:
Новости путешествий , Сергей Рассказов , Ростуризм
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