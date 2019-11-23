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Названы самые выгодные направления на Новый год 

Москва24 + ещё 10 3 часа назад
Названы самые выгодные направления на Новый год
Фото: Москва24
Сервис для путешественников составил рейтинг наиболее выгодных направлений для туристических поездок на Новый год.
Самым выгодным направлением для путешествий во время новогодних праздников эксперты назвали Белоруссию. Авиабилеты из Москвы в Минск с обратным перелетом на период с 29 декабря до 10 января будут стоить в среднем 6 тысяч рублей.
Далее следует Латвия (6,7 тысячи), Армения (11 тысяч), Венгрия (14 тысяч). Замыкает пятерку наиболее бюджетных направлений Турция, перелет в Стамбул будет стоить около 15 тысяч рублей.
Самые дешевые авиабилеты для путешествия по России продаются в Назрань (8,2 тысячи), Самару (8,4 тысячи) и Псков (8,4 тысячи). Полет в Сочи обойдется туристам в 13 тысяч рублей.
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