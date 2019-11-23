Названы самые выгодные направления на Новый год 

Сервис для путешественников составил рейтинг наиболее выгодных направлений для туристических поездок на Новый год.
Самым выгодным направлением для путешествий во время новогодних праздников эксперты назвали Белоруссию. Авиабилеты из Москвы в Минск с обратным перелетом на период с 29 декабря до 10 января будут стоить в среднем 6 тысяч рублей.
Далее следует Латвия (6,7 тысячи), Армения (11 тысяч), Венгрия (14 тысяч). Замыкает пятерку наиболее бюджетных направлений Турция, перелет в Стамбул будет стоить около 15 тысяч рублей.
Самые дешевые авиабилеты для путешествия по России продаются в Назрань (8,2 тысячи), Самару (8,4 тысячи) и Псков (8,4 тысячи). Полет в Сочи обойдется туристам в 13 тысяч рублей.