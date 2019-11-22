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5 способов сэкономить на покупке авиабилетов 

SM News 3 часа назад
Как сэкономить на покупке авиабилетов
Фото: SM News
Покупка билета на самолет может оказаться недешевым удовольствием и сильно ударить по карману путешественника, если не следовать ряду советов. Мы подготовили 5 лайфхаков, которые помогут вам не потратить часть денег впустую.

Смотрите цены у авиакомпаний

На популярных сайтах для поиска билетов цены не всегда ниже, чем у авиакомпаний. Прежде чем купить, казалось бы, дешевый билет у посредника, проверьте цену на сайте перевозчика. Возможно, отличие будет в несколько единиц.

Планируйте поездку заранее

Планировать путешествие лучше заранее, однако немногие об этом помнят. Чем дальше от даты поездки вы начинаете брать билет, тем меньше он стоит. Так, билет, купленный за полгода, будет в разы дешевле, нежели спонтанная покупка за месяц.
Важно! Если вы начали планировать путешествие, например, за год, внимательно изучите условия возврата билетов, чтобы не потерять деньги в случае непредвиденной ситуации.

Дольше — не значит дороже

Выбирайте билеты с пересадками. Иногда это может быть дешевле, чем прямой рейс. Старайтесь искать оптимальное время ожидания. Например, от нескольких часов в аэропорту вы не сильно устанете, зато можете сэкономить немаленькие деньги.
Если же пересадка больше 20 часов, то приятным бонусом может быть прогулка по городу.
Некоторые авиакомпании даже предоставляют бесплатное размещение и трансфер из аэропорта и обратно.

Счастливые дни

Не все знают, но на сайтах-агрегаторах один и тот же билет может стоить по-разному в зависимости от того, когда вы его покупаете. Лучше всего брать билеты в ночь со вторника на среду, в эти дни цены максимально низкие. Это же правило действует и с перелетами. Дату вылета назначайте на будни — в выходные и праздничные дни стоимость билета будет значительно выше.

Путешествуйте без багажа

Последние годы многие авиакомпании ввели доплату за провоз багажа. Если вы путешествуете налегке, это не только сократит цену на билет, но и время в ожидании багажа по прилету.
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