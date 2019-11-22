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8 самых популярных стран мира, где должен побывать каждый уважающий себя путешественник 

Passion.ru 1 час назад
8 стран, где должен побывать каждый
Фото: Passion.ru
Согласно исследованиям USnews, в рейтинге самых востребованных и комфортных стран 2019 года обошлось без сюрпризов — основные позиции заняли наиболее популярные направления среди наших соотечественников. Проверьте список и если вы все еще не побывали хотя бы в одной из них, значит это надо срочно исправлять.
В связи с тем, что впереди нас ждут продолжительные каникулы, то билеты и варианты следует рассматривать уже сейчас, чтобы не пришлось потом выбирать из того, что осталось.
Passion.ru — о самых популярных направлениях, где вам непременно стоит побывать, чтобы смело называть себя заядлым путешественником.

Португалия

Если вдруг никто не может составить вам компанию в путешествии, то не отчаивайтесь. Это западное государство в континентальной Европе, расположенное в юго-западной части Пиренейского полуострова, отлично подходит для отдыха в формате «solo» — настолько в ней все продумано (и предусмотрено) для безопасности туристов. Кроме того, Португалия прекрасно подойдет людям, которые ценят комфорт и умеют наслаждаться жизнью. Неспешные прогулки по живописным улочкам, уважительное отношение к традициям и историческому наследию, многообразие местной кухни и поклонение семейным ценностям — вот то немногое, ради чего стоит приехать в эту удивительную страну.

Франция

Сложно представить, однако некоторые люди до сих пор не побывали в стране, где говорят на «языке любви» и задают модные тенденции, молниеносно перенимаемые модниками во всем мире. А атмосфера загадочности и романтики, изысканная кухня, удивительная архитектура, около 37 невероятных объектов всемирного наследия ЮНЕСКО и активности на любой вкус (начиная от альпийских гор и горнолыжных курортов, заканчивая живописными пляжами, красивейшими деревушками, впечатляющими садами и парками) позволяют Франции удерживать лидерские позиции в сфере мирового туризма.

Испания

Ни для кого не секрет, что около 11% национального ВВП страны составляют доходы от туристической отрасли и это не удивительно. Испания славится не только живописными курортами на побережье Средиземного моря и Атлантического океана, но и впечатляющими достопримечательностями, прекрасной архитектурой, вкусной кухней, живописными национальными парками, разнообразными объектами для ценителей зимних видов спорта и, конечно, многочисленными заведениями для любителей активной ночной жизни. Поэтому если вам хочется совместить все и сразу, то данное направление подойдет вам идеально.

Италия

Если вы жить не можете без красивых дизайнерских нарядов, шопинга в формате «нон-стоп», потрясающих деликатесов, общительных личностей, прекраснейшей архитектуры и умении взять от жизни все самое лучшее, то вам определенно стоит наведаться в Италию. Именно в той стране собраны 50 объектов всемирного наследия ЮНЕСКО, многочисленные культурные артефакты, археологические памятники времен Римской империи и эпохи Возрождения, живописные пляжи и очаровательные средневековые деревушки, в которые хочется возвращаться снова и снова.

США

В Нью-Йорк, Лос-Анджелес, Лас-Вегас ежегодно приезжают путешественники со всего мира, которых интересует не только казино и Бродвей, но и Гранд-Каньона, гавайские пляжи и прочие впечатляющие активности, которыми так богаты США, или, как их заслуженно называют, страна возможностей. Здесь каждый найдет себе развлечения по душе (и по бюджету), удивляясь богатому многообразию и широкому выбору.

Китай

Эксперты предрекают, что в ближайшее время приток туристов в данную страну, богатую природными, культурными и историческими достопримечательностями, будет лишь увеличиваться, а значит, что через пару лет Китай может стать одним из мировых лидеров в области туризма. И если вы хотите успеть насладиться местными красотами, то вам следует поторопиться, чтобы впоследствии не пробираться сквозь плотные ряды путешественников, снующих между самыми популярными достопримечательностями и памятниками архитектуры.

Великобритания

Данная страна, известная своей противоречивой историей, удивительной культурой, впечатляющими достопримечательностями, почитанием традиций, продуманной инфраструктурой и разнообразными развлечениями, занимает лидирующие позиции в рейтинге самых популярных направлений, которые обязательно следует посетить. Кроме того, где вы еще увидите такого теплого и почтительного отношения к монаршей семье, как не в Великобритании?

Нидерланды

Это европейское государство, включающее в себя материковую часть, расположенную в Западной Европе, и три острова в Карибском море — Бонэйр, Саба и Синт-Эстатиус, идеально подходит не только для открытия (и ведения) бизнеса, но и воспитания детей. Женщины Нидерландов очень эмансипированны и независимы, они не выбирают между семьей и работой (или детьми и карьерой), а прекрасно совмещают все и сразу. Кроме того, местные мужчины являются прекрасными семьянинами, потому в буквальном смысле слова носят на руках свою вторую половинку, когда она находится в положении, сдувая с нее пылинки и выполняя любые прихоти.
Фото: vostock-photo
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Теги:
Новости путешествий , ЮНЕСКО , passion.ru
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