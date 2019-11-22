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В небе над Лос-Анджелесом загорелся Boeing 

Рамблер 3 часа назад
В интернете опубликовали видео самолета Boeing 777 авиакомпании Philippine Airlines, вылетевшего из Лос-Анджелеса в Манилу.
На ролике, который выложил в сеть пользователь Twitter, видны языки пламени, вырывающиеся из двигателя боинга.
Спустя час полета лайнер приземлился в аэропорту отправления.
На борту самолета находилось 347 человек, никто из них не пострадал. Сообщается, что воспламенение произошло из-за механической неисправности двигателя.
Напомним, ранее "Рамблер" рассказывал о самых безопасных гражданских самолетах. 
Редактор:  Ангелина Ордовская
Теги:
Новости путешествий , Видео , Boeing
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