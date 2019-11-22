Ядовитая рыба-шар нападает на туристов в Турции

Ученый рассказал, как вести себя в Турции при встрече с опасной рыбой

Турецкий ученый-ихтиолог рассказал о ядовитой рыбе-шаре, которая начала проникать в Средиземное море.

Эксперт предупредил туристов, — к рыбе нельзя прикасаться и употреблять ее в пищу.

Не так давно в городе Анамур произошел инцидент. Восьмилетний мальчик купался на мелководье, когда рыба-шар подплыла к нему и откусила пальцы на руке. Однако ученый подчеркнул, что это единичный случай и скорее всего подобное не повторится вновь:

"Нет данных, что она нападает на людей. Случившийся в Анамуре инцидент связан, по моему мнению, с тем, что ребенка укусила рыба, находившаяся в состоянии сильного стресса или агонии после того, как рыбаки поймали ее в свои сети и выбросили обратно в море, потому что есть ее нельзя из-за токсичности".

Эксперт также попытался успокоить туристов, пояснив, что в естественной среде обитания рыба не опасна для людей.