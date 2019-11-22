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Ученый рассказал, как вести себя в Турции при встрече с опасной рыбой 

Рамблер 3 часа назад
Ядовитая рыба-шар нападает на туристов в Турции
Фото: depositphotos.com
Турецкий ученый-ихтиолог рассказал о ядовитой рыбе-шаре, которая начала проникать в Средиземное море.
Эксперт предупредил туристов, — к рыбе нельзя прикасаться и употреблять ее в пищу.
Не так давно в городе Анамур произошел инцидент. Восьмилетний мальчик купался на мелководье, когда рыба-шар подплыла к нему и откусила пальцы на руке. Однако ученый подчеркнул, что это единичный случай и скорее всего подобное не повторится вновь:
"Нет данных, что она нападает на людей. Случившийся в Анамуре инцидент связан, по моему мнению, с тем, что ребенка укусила рыба, находившаяся в состоянии сильного стресса или агонии после того, как рыбаки поймали ее в свои сети и выбросили обратно в море, потому что есть ее нельзя из-за токсичности".
Эксперт также попытался успокоить туристов, пояснив, что в естественной среде обитания рыба не опасна для людей.
Напомним, ранее "Рамблер" сообщал о том, что путешествия в Турцию станут дороже.
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Редактор:  Ангелина Ордовская
Теги:
Новости путешествий
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