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Греция оказалась самой востребованной у путешественников, кому меньше 40 

TURIZM.RU 1 час назад
Греция стала лучшей страной для молодых туристов
Фото: TURIZM.RU
Специалисты туристической компании Contiki выяснили, куда намереваются поехать в следующем году туристы моложе 40 лет. Об этом пишет Lonely Planet.
В исследовании приняли участие более 320 тысяч представителей двух поколений: Z (родившиеся после 1999 года) и Y (родившиеся после 1981 года). Их попросили ответить на вопрос, куда они намерены отправиться в путешествие в 2020 году. Самым популярным направлением была названа Греция.
Внимание путешественников привлекают и белоснежные пляжи Миконоса, и красивейший остров Иос, и такие исторические места, как Афины, Олимпия и Дельфы.
Другое востребованное на следующий год направление — Италия. В топе у молодых туристов находится Венеция, несмотря на новые правила посещения, наводнение и налоги, а также Рим и Флоренция. Все больше путешественников интересуется поездками в Тоскану, Кьянти и Сорренто, ориентированными на ценителей винной культуры.
В топ-лист попали и весьма экзотические места. В их числе Намибия. Специалисты Contiki подчеркивают, что в этой африканской стране у туристов всегда есть большой выбор чем заняться: поездки в Национальный парк Этоша, где обитают слоны, необычные птицы и представители больших кошек, экскурсии в пустыню Дамараланда и посещение парков в Полосе Каприви. И это, не говоря о природной красоте местных ландшафтов и традициях местных жителей, — пишет издание.
На выбор туристов в следующем году будут особенно влиять некоторые отдельные факторы. Так, благодаря летним Олимпийским играм, еще более привлекательной для путешественников станет Япония. Возможен всплеск популярности Исландии. Этому способствует новый сервис от авиакомпании Icelandair. Напомним, она предлагает совершить путешествие через Атлантику и сделать промежуточную остановку в стране длительностью от 1 до 7 дней, а также запуск новых маршрутов от некоторых бюджетных авиакомпаний.
Эксперты также прогнозируют большой наплыв туристов в Шотландию, испанские города Гранада, Севилья, Толедо и Сеговия, удаленные от морских побережий города Хорватии и в Новую Зеландию.
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