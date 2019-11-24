Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё
Почему нельзя спать голым в отеле
Почему нельзя спать голым в отеле
Новости путешествий
Куда поехать на Новый Год 2020 недорого без визы
Куда поехать на Новый Год 2020 недорого без визы
Новости путешествий
Туристы раскрыли секреты борьбы с аэрофобией
Туристы раскрыли секреты борьбы с аэрофобией
Новости путешествий
Отдых в Гоа: что изменилось для туристов
Отдых в Гоа: что изменилось для туристов
Новости путешествий

Что нужно знать перед поездкой в Чехию 

Рамблер 2 часа назад
Что нужно знать перед поездкой в Чехию
Фото: Pixabay
Зимние праздники не за горами. Ехать далеко за настоящей сказкой не придется, ведь совсем рядом Чехия с волшебной Прагой. Однако есть несколько моментов, которые стоит учесть, планируя свои зимние каникулы. Подробности — в материале «Рамблера».

Кушать подано

Великолепная чешская кухня не исчерпывается только пивом и сосисками, поэтому у вас наверняка возникнет желание заказать двойную порцию. Не стоит этого делать — чехи любят вкусно и сытно поесть, и не экономят на порциях, они по-настоящему большие. Настолько, что одно блюдо может накормить двоих.

Соблюдайте очередь

В буквальном смысле. Чехи — дисциплинированная и воспитанная нация, их раздражает попытка пройти куда-либо без очереди. Для туристов скидок не делают. Более того, на этой почве может легко вспыхнуть конфликт.

Национальная гордость

В данном случае речь идет о хоккее. Чехи гордятся своей сборной и яростно болеют за нее. Поэтому в дни чемпионатов в спортбарах не стоит активно поддерживать другую команду. Чешские болельщики в таких ситуациях не сдерживают себя.

Советское прошлое

В отличие от немцев, выходцев из ГДР, чехи не испытывают ностальгии по социалистической Чехословакии. Они до сих пор остро воспринимают события Пражской весны и последующее подавление волнений силами советских войск. Поэтому в разговоре с чехами лучше не дискутировать на эту тему и вообще не стоит касаться общего социалистического прошлого. По этой же причине чехи отрицательно относятся к коммунистической символике.

Обмен валют

Не рискуйте и обменивайте деньги только в официальных пунктах и банках. Лучше обменять с потерей в курсе, чем получить от уличных менял банкноты других стран Восточной Европы или даже фальшивые.

Святые места

Чехи даже в советские годы были более религиозны, чем граждане СССР, поэтому в храмах соблюдайте дресс-код и элементарные правила хорошего тона.
Видео дня. Опасные места планеты, куда не стоит ехать
Комментарии5 
Редактор:  Полина Алферова
Теги:
Новости путешествий
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Почему нельзя спать голым в отеле
Почему нельзя спать голым в отеле
Куда поехать на Новый Год 2020 недорого без визы
Куда поехать на Новый Год 2020 недорого без визы
Туристы раскрыли секреты борьбы с аэрофобией
Туристы раскрыли секреты борьбы с аэрофобией
Отдых в Гоа: что изменилось для туристов
Отдых в Гоа: что изменилось для туристов
Россия станет туристическим брендом
Россия станет туристическим брендом
Видео
Чем плацкарт лучше купе
03:20
Чем плацкарт лучше купе
Новости путешествий
Какие неприятности может принести отдых в Италии
00:40
Какие неприятности может принести отдых в Италии
Новости путешествий
Поезда в Крым начнут ходить из новых городов
00:44
Поезда в Крым начнут ходить из новых городов
Новости путешествий
Что будет, если посадочную полосу не чистить
00:37
Что будет, если посадочную полосу не чистить
Новости путешествий
Золотое кольцо России празднует день рождения
02:24
Золотое кольцо России празднует день рождения
Новости путешествий
Россияне рассказали, куда уедут на Новый год
01:06
Россияне рассказали, куда уедут на Новый год
Новости путешествий
За толстых котов в самолете придется доплачивать
01:01
За толстых котов в самолете придется доплачивать
Новости путешествий
Ядовитый туман в Карелии истребляет птиц
00:51
Ядовитый туман в Карелии истребляет птиц
Новости путешествий
Россияне улетят в теплые страны на Новый год
00:46
Россияне улетят в теплые страны на Новый год
Новости путешествий
Новые плацкартные вагоны обещают максимум комфорта
01:25
Новые плацкартные вагоны обещают максимум комфорта
Новости путешествий
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Наша команда Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение