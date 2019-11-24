Что нужно знать перед поездкой в Чехию

Зимние праздники не за горами. Ехать далеко за настоящей сказкой не придется, ведь совсем рядом Чехия с волшебной Прагой. Однако есть несколько моментов, которые стоит учесть, планируя свои зимние каникулы. Подробности — в материале «Рамблера».

Кушать подано

Великолепная чешская кухня не исчерпывается только пивом и сосисками, поэтому у вас наверняка возникнет желание заказать двойную порцию. Не стоит этого делать — чехи любят вкусно и сытно поесть, и не экономят на порциях, они по-настоящему большие. Настолько, что одно блюдо может накормить двоих.

Соблюдайте очередь

В буквальном смысле. Чехи — дисциплинированная и воспитанная нация, их раздражает попытка пройти куда-либо без очереди. Для туристов скидок не делают. Более того, на этой почве может легко вспыхнуть конфликт.

Национальная гордость

В данном случае речь идет о хоккее. Чехи гордятся своей сборной и яростно болеют за нее. Поэтому в дни чемпионатов в спортбарах не стоит активно поддерживать другую команду. Чешские болельщики в таких ситуациях не сдерживают себя.

Советское прошлое

В отличие от немцев, выходцев из ГДР, чехи не испытывают ностальгии по социалистической Чехословакии. Они до сих пор остро воспринимают события Пражской весны и последующее подавление волнений силами советских войск. Поэтому в разговоре с чехами лучше не дискутировать на эту тему и вообще не стоит касаться общего социалистического прошлого. По этой же причине чехи отрицательно относятся к коммунистической символике.

Обмен валют

Не рискуйте и обменивайте деньги только в официальных пунктах и банках. Лучше обменять с потерей в курсе, чем получить от уличных менял банкноты других стран Восточной Европы или даже фальшивые.

Святые места

Чехи даже в советские годы были более религиозны, чем граждане СССР, поэтому в храмах соблюдайте дресс-код и элементарные правила хорошего тона.