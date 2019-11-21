Удар по русским: в Турции одобрили налог на отдых

Парламент Турции одобрил налог на отдых: Россиян просят не паниковать

Первый вице-президент Ассоциации туроператоров России рассказал в эфире НСН, что изменится после введения в Турции налога на проживание в отелях. Парламент Турции проголосовал за двухпроцентный налог на проживание в отелях.

Если законопроект подпишет президент, то налог будет введен с 1 апреля 2020 года. Однако в Ассоциации туроператоров России в следующем году не ожидают роста цен на турпутёвки. Об этом в эфире НСН рассказал первый вице-президент Ассоциации Владимир Канторович . А вот качество услуг может снизиться.

«На стоимости путёвок в 2020 году это никак не отразится, потому что цены от гостиниц туроператоры уже получили. Если и отразится, то в 2021 году. Но поскольку с экономикой в Турции вообще не очень хорошо, и у гостиниц в частности, то, что они не смогут повысить цены в 2020 году, может привести к тому, что они начнут на чём-нибудь экономить. Может ухудшиться качество каких-то услуг. Потому что свободы для манёвра, жирового запаса не хватает — когда этого нет, надо либо цены повышать, либо на чём-то экономить», — объяснил он.

Отметим, что с января по сентябрь этого года курорты Турции посетили 5,9 млн россиян, заняв первое место по доле иностранных туристов. Такие данные привело министерство культуры и туризма страны. Однако в дальнейшем ситуация может измениться. «В 2021 году уже смогут повышать цены. Опять-таки, повышение цен регулируется конкуренцией. И если Турция будет повышать цены, то люди поедут в другое место. Не всё в порядке в турецкой экономике, поэтому нужны дополнительные налоги, потому что военные игры Эрдогана кто-то должен оплачивать», — пояснил Канторович.

Напомним, с 1 января 2019 года в Турции появился налог на безопасность въезжающих в страну туристов. Он составляет 1,5 евро, взимают его прямо в аэропорту прилета. Первоначально предполагалось брать с туристов 3 евро. Но многие из них уже оплатили путевки на текущий год, поэтому ставку налога решили сократить.