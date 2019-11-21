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3 причины для поездки в Крым 

SM News 1 час назад
3 причины для поездки в Крым
Фото: SM News
А Вы уже решили, куда поедете отдыхать на новогодние каникулы? В списке ТОП самых популярных мест для отдыха лидируют Мальдивы, Таиланд, Турция, Сочи, но мало кто знает, что Крым — идеальное место для незабываемого отпуска.

1. Сказочная природа

Свобода есть, и живёт она в горах. Крым славится великолепием горных склонов, любоваться которыми можно до бесконечности. Посетив крымские горы сразу чувствуешь себя свободной птицей, парящей в облаках. Ведь не даром многие писатели искали вдохновение в неописуемых крымских пейзажах.
Но это не всё! Здесь есть всё для лучшего отдыха: море и водопады, озёра и пески, леса и заповедные зоны, и самое главное — лечебный климат. Время, проведённое в Крыму, принесёт Вам не только наслаждение, но и большую пользу для здоровья.

2. Разнообразие видов отдыха

В Крыму представлен широкий выбор видов отдыха: как пассивный, так и активный. Здесь можно отдохнуть на берегу моря, отправиться на прогулку по живописным паркам, посетить различные фестивали и даже покататься на лыжах. Однако и на этом перечень развлечений не заканчивается. Так что каждый турист сможет найти себе развлечение по душе в зависимости от предпочтений.

3. Легендарные достопримечательности

Этот уникальный полуостров славится не только природными, но и историческими достопримечательностями. Каждая из которых впечатляет своими уникальными особенностями.
Древние церкви и храмы, величественные пещерные города, грациозные дворцы, знаменитый «Ливадийский дворец» — можно долго перечислять все крымские достопримечательности, но лучше приехать сюда и увидеть всё воочию. Приятного отдыха.
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