Самые труднодоступные места для туризма

Казалось бы, что сегодня перед упорными путешественниками открыты все дороги, а любые препятствия на их пути вполне преодолимы. Однако есть государства, на территорию которых попасть крайне непросто, либо невозможно вовсе. В материале — знакомство с самыми труднодоступными местами мира.

Иттоккортоормиит

Этот населенный город в Восточной Гренландии известен суровым климатом, тем не менее в регионе по соседству с полярными медведями и тюленями проживают менее 500 человек. Здесь, чтобы поддерживать свое существование, люди занимаются ловлей китов и охотятся на диких животных.

Деревня Супай

Индийское поселение, расположенное в пределах Большого каньона, является одним из самых изолированных городов в Соединенных Штатах Америки с населением около 200 человек. Туда не представляется возможным попасть ни на одном наземном виде транспорта, а лишь на мулах или вертолете. Кроме того, деревня находится в очень опасной с геологической точки зрения местности и чувствительна к капризам природы. Не редки случаи, когда сильные наводнения приводят к существенным разрушениям на территории поселения.

Оймякон

В этом изолированном населенном пункте, расположенном в восточной части Республики Саха, постоянно проживают более 400 человек. Из-за сложных климатических условий Оймякон получил свое второе название «Полюс холод». Так, в феврале 1933 года здесь был зарегистрирован абсолютный температурный минимум — 67,7°С.

Тристан-да-Кунья

Этот населенный остров в южной части Атлантического океана, который является частью Британских заморских владений, можно смело назвать одним из самых отдаленных в мире. Здесь проживает около 300 человек, обеспечивая себя всем необходимым благодаря сельскому хозяйству и ремеслу.

Острова Питкэрн

Эта территория формально принадлежит Великобритании, а острова, из которых в действительности только один является обитаемым, находятся в Тихом океане. Нужно запастись недюжинным терпением, чтобы добраться до этой местности. Речь идет не только о сложностях с получением визы, но и маршруте, предусматривающем транспортировку исключительно по воде. Например, путешественникам из Москвы добираться до острова придется около трех дней.